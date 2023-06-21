Будівля ГУР двічі зазнавала ракетної атаки: востаннє росіяни поцілили у травні — The Economist

Джерело: The Economist.

У статті, присвяченій начальнику ГУР, розповідається, що вперше російські ракети поцілили в будівлю розвідки у березні 2022 року на Рибальському острові в Києві. Тоді повибивало вікна, а старі будівлі неподалік було зруйновано.

У коментарі виданню українські розвідники сказали, що перша атака РФ “паралізувала” багатьох.

“Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу. За кілька миттєвостей відчинилися двері й вийшов Кирило Буданов, який сказав: “Все в порядку” і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов надвір, щоб оглянути пошкодження”, — йдеться в публікації.

Вдруге штаб-квартиру ГУР росіяни намагалися атакувати 29 травня 2023 року. Для цього вони використали балістичні й крилаті ракети, а також дрони. Вони ледь не влучили у будівлю та сусідній автомобільний міст, а дрони зачепили іншу будівлю. У той день над Києвом та областю сили ППО збили всі 11 ракет.

Наступного дня президент Росії Володимир Путін заявив, що “точний” удар армії РФ знищив комплекс ППО. Водночас пропагандисти Кремля стали розганяти, що Буданова евакуювали до Німеччини з пораненням і він нібито впав у кому.

“The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності”, — наголосили у статті.

Пізніше пропагандисти поширили фейк, посилаючись на неіснуючий матеріал німецького видання Stern, що глава ГУР “перебуває у комі”. Видання спростувало інформацію, заявивши, що це дезінформація. 20 червня глава української розвідки брав участь в національному телемарафоні.