Будівлю посольства РФ у Берліні закидали пляшками з фарбою

Про це пише DW.
Декілька невідомих увечері 10 жовтня закидали будівлю посольства РФ в Берліні балонами та пляшками з червоною фарбою. Вони розбилися на воротах та території диппредставництва.
Постраждалих немає, повідомила берлінська поліція у вівторок, 11 жовтня. Співробітники посольства видалили водорозчинну фарбу.
Тим часом у місті Вердер, що у федеральній землі Бранденбург, невідомі зруйнували радянську пам’ятку на міському цвинтарі. За повідомленням поліції, невідомі повалили на землю радянську зірку разом із постаментом і спробували зруйнувати кам’яну меморіальну табличку з іменами загиблих радянських солдатів.
З клумби перед пам’ятником вирвали квіти та розбили водопровідний кран. Кримінальна поліція з’ясовує обставини.
11 жовтня поруч із будівлею консульства РФ у Нью-Йорку (США) відбувся мітинг на підтримку України після того, як РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні 10 жовтня.
- У Нью-Йорку облили фасад консульства РФ червоною фарбою. Наразі хто саме це зробив — невідомо.
- Японія вирішила вислати консула РФ в Саппоро. Йому висунуто вимогу залишити територію країни протягом шести днів.
- Влада Казахстану відхилила вимогу РФ вислати посла України через коментарі про вбивства росіян, дорікнувши Москві в неналежному тоні у відносинах між “рівними стратегічними партнерами”.