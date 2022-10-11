Будівлю посольства РФ у Берліні закидали пляшками з фарбою

На території диппредставництва РФ у Берліні невідомі особи розбили пляшки та балони з червоною фарбою. Тим часом у бранденбурзькому Вердері зруйнували радянську пам'ятку.

Про це пише DW.

Декілька невідомих увечері 10 жовтня закидали будівлю посольства РФ в Берліні балонами та пляшками з червоною фарбою. Вони розбилися на воротах та території диппредставництва.

Постраждалих немає, повідомила берлінська поліція у вівторок, 11 жовтня. Співробітники посольства видалили водорозчинну фарбу.

Тим часом у місті Вердер, що у федеральній землі Бранденбург, невідомі зруйнували радянську пам’ятку на міському цвинтарі. За повідомленням поліції, невідомі повалили на землю радянську зірку разом із постаментом і спробували зруйнувати кам’яну меморіальну табличку з іменами загиблих радянських солдатів.

З клумби перед пам’ятником вирвали квіти та розбили водопровідний кран. Кримінальна поліція з’ясовує обставини.

11 жовтня поруч із будівлею консульства РФ у Нью-Йорку (США) відбувся мітинг на підтримку України після того, як РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні 10 жовтня.