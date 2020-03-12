Сьогодні, 12 березня, під час засідання наглядової ради "Центренерго" в будівлі Фонду держмайна, надійшов анонімний дзвінок про те, що приміщення нібито заміновано.

Про це повідомив глава ФДМ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні в Фонді держмайна відкрили засідання наглядової ради ПАТ “Центренерго”. В порядку денному заміна директора, на виконання попереднього рішення Уряду. І от неочікувано надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі Фонду держмайна. Совпаденіє? Не думаю. Боріться і поборете!” – повідомив він.

Головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов зазначив, що за кілька годин до звільнення 4 березня прем’єр-міністр Олексій Гончарук опублікував рішення про звільнення чинного голови “Центренерго” Володимира Потапенко, який, за його словами, лояльний до структур олігарха Ігоря Коломойського, і заміну його на нового директора Олександра Корчинського.

Журналіст нагадав, що зміна керівництва “Центренерго” була заборонена рішенням суду.

“10 березня перед розглядом апеляції Фонду держмайна в Окружному адміністративному суді Києва будівлю суду “замінували”. Однак після перевірки будівлі суду через кілька годин все-таки зібрався і виніс рішення на користь ФДМ – заборона на звільнення Потапенко була знята. І ось сьогодні наглядова рада повинна була зібратися в будівлі ФДМ і виконати постанову уряду. На даний момент наглядова рада разом з керівництвом ФДМ стоять на вулиці. І вмовляють двох членів наглядової ради Горбана і Столітнього перенести засідання на більш пізній час сьогодні, після перевірки будівлі. Ці два члени – прихильники Потапенко”, – додав він.