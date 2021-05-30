В неділю, 30 травня, відбувається перша за останні тижні акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Після того, як на минулій акції двері Офісу президента були розмальовані і побиті, будівлю вирішили завчасно обнести парканом.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, на час апеляційного розгляду справи Сергія Стернека та Руслана Демчука щодо викрадення колишнього депутата міськради Сергія Щербича активісти припинили проведення акцій на підтримку активіста. Таке рішення вони обгрунтували бажанням уникнути звинувачень з боку суду щодо тиску.

У п’ятницю, 21 травня, Одеський апеляційний суд завершив слухання у справі. Вирок оголосять вже завтра, 31 травня.

Напередодні цього було заплановано акції на підтримку фігурантів справи у багатьох містах України, зокрема, Києві. Акція отримала назву “Покажіть нам справедливість!”.

Організатори зазначили, що не мають довіри до суддів і виступають з вимогою забезпечити обіцяний владою справедливий суд.

“Спочатку судді заборонили онлайн-трансляцію засідань попри шалений резонанс та заклики до прозорості процесу. Потім вони дозволили прокуратурі долучити до справи документи, які не були надані у першій інстанції, що є грубим порушенням. Тож на яку справедливість нам розраховувати? Як довіряти судам, які однаково відправляють на цілодобовий домашній арешт і державних зрадників, і звичайних громадян, які вийшли на мирний протест проти суддівського свавілля? Єдиний спосіб досягти справедливості в Україні – це боротися за неї. І ми продовжимо це робити, поки не отримаємо справедливості для всіх”, — писали організатори. Напередодні акції до центру Києві стягнули значну кількість силовиків — на вулицях можна побачити значну кількість автозаків. Довкола будівлі ОПУ, під якою відбувається акція в столиці, встановили залізний паркан. Зауважимо, що 20 березня (до дня народження Сергія Стерненка) під Офісом президента відбулася одна з найгучніших акцій на його підтримку. Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Після цього розпочалася жвава дискусія щодо доречності використання таких методів протестувальниками, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а пошкоджені двері “відвідували” телеетери. Деякі протестувальники сьогодні вирішили привернути увагу до цих обставин:

Нагадаємо, після березневої акції поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту.

Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.