Про це повідомили на сторінці управління оборони Міноборони США у “Твіттер”.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.

Американський телеканал CNN повідомив, що після того, як на вулиці пролунали перші постріли, будівлю Пентагону повністю заблокували на вхід та вихід. Персоналу заборонили виходити з приміщення.

Стрілянина лунала з платформи Metro Bus. Це основний вхід до Пентагону. Через нього до будівлі щодня заходять тисячі працівників. На цій автобусній зупинці зупиняються кілька автобусів, які курсують містом.

Прессекретар Агенції охорони сил Пентагону Крім Лейман повідомив:

Наразі відомо про одного пораненого внаслідок інциденту. Деякі джерела повідомляють про трьох поранених.

Через 35 хвилин після блокування в Пентагоні повідомили, що інцидент вичерпано.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

