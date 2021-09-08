Про це повідомила пресслужба прокуратури.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 3 ст. 212 КК України)“, – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи товариства, яке упродовж 2020 року здійснювало роботи по вказаному об’єкту, зазначили у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, начебто залученими для виконання субпідрядних робіт.

Додамо, що ці дії дозволили товариству ухилитися від сплати податків на суму понад 9 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром.

Наразі триває досудове розслідування.