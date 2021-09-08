Про це повідомила пресслужба прокуратури.
“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 3 ст. 212 КК України)“, – йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, службові особи товариства, яке упродовж 2020 року здійснювало роботи по вказаному об’єкту, зазначили у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, начебто залученими для виконання субпідрядних робіт.
Додамо, що ці дії дозволили товариству ухилитися від сплати податків на суму понад 9 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром.
Наразі триває досудове розслідування.
- Напередодні у департаменті транспортної інфраструктури КМДА КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, ДП “Укрдержбудекспертиза”, у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях провели обшуки у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту.