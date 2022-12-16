Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
“Як показують фотознімки, протягом останніх тижнів російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо міста Сватове”, – розповіли у розвідці.
А також зазначили, що російські споруди дотримуються традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі для сучасних точних непрямих ударів.
За даними британської розвідки, будівництво основних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військ в останні десятиліття відмовилися.
Зазначимо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.
- 15 грудня внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області загинуло семеро мирних жителів. Ще стільки ж отримали поранення.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ракети Patriot, бомбові комплекти та посилити навчання ЗСУ, оскільки Кремль все ще прагне захопити більше українських територій.