Протягом останніх тижнів російські армійці будують великі оборонні позиції уздовж лінії фронту, що свідчить про повернення Росії до траншейної війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

“Як показують фотознімки, протягом останніх тижнів російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо міста Сватове”, – розповіли у розвідці.

А також зазначили, що російські споруди дотримуються традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі для сучасних точних непрямих ударів.

За даними британської розвідки, будівництво основних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військ в останні десятиліття відмовилися.

Зазначимо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.