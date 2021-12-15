Мер столиці Віталій Кличко повідомив про перенесення завершального етапу будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу на 2022 рік та відзвітував про причини чергової затримки будівництва.

Про це мер Києва повідомив у ході звітування про підсумки роботи влади міста за 2021 рік у КМДА.

“Добудова мостового переходу, на яку так чекають кияни, – окрема тема. Ми планували та обіцяли відкрити автосполучення цим мостом у 2021 році, але відкриємо вже у наступному. Причин тому було багато, у тому числі: криза, що була викликана коронавірусом, затримки з поставкою матеріалів, локдауни та обмеження”, — зауважив Віталій Кличко.

Мер столиці нагадав, що звільнив свого заступника Олександра Густєлєва саме через затягування будівельних робіт.

Проте, наразі мостовий перехід довжиною у 10 км вже збудований на 90%.

Довідка: Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту розпочали у 1993 році (фактично — з 2004 року). Комбінований мостовий перехід споруджується у Києві через річку Дніпро. На верхньому ярусі будуть смуги для руху автомобільного транспорту, на нижньому – Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену. Міст має з’єднати Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Загальна протяжність мостового переходу – 10 км.