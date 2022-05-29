«Буду письмово звертатись до Міноборони» — Юрій Бутусов про заборону відвідувати передову

Про це повідомив Бутусов “Детектору медіа”.

За словами головного редактора, йому видали усний наказ одразу після посту народної депутатки від “Слуги народу”, членкині парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар’яни Безуглої. Нардепка звинувачувала Юрія Бутусова у тому, що він “безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підіграє Росії”.

На думку журналіста, причиною звернення Безуглої стала його критика законопроєкту. Йдеться про те, що Мар’яна Безугла запропонувала командирам застосовувати в умовах бойових дій засоби примусу, зокрема зброю щодо підлеглих.

“Це було усне розпорядження, яке було доведене до командирів частин, в тих районах, де я був, воно доведене телефоном, а також неофіційно через чат для спілкування певних посадових осіб. До командирів частин воно було доведено через прямі дзвінки командування. Я буду письмово звертатись до Міноборони та Командування Збройних Сил з вимогою пояснити, хто саме, на якій підставі і чому видав такий наказ, і звичайно, буду вимагати скасувати ці усні та незаконні вказівки”, – заявив журналіст.

Юрій Бутусов сказав, що не знає в чому саме його звинувачує нардепка. Він розцінив її заяву як тиск на журналіста з елементами погроз. Головний редактор додав, що фраза до СБУ “розібратися” з ним схожа на ту, яку застосовували до Георгія Гонгадзе, якого вбили у 2000 році.

“Я хотів би, щоб Рада, комітет по обороні, сама пані Безугла пояснили, які саме заходи (проти мене, – ДМ) має здійснити СБУ… Заяву Безуглої я розцінюю як абсолютно незаконний тиск на журналіста, і як спробу завадити моїй журналістській діяльності, це реальна погроза, жодних доказів пані Безугла не навела, жодної секретної інформації, яка мала б для противника цінність я не оприлюднював, тому буду вимагати, щоб вона пред’явила докази, щоб СБУ дала оцінку її незаконній заяві, і звичайно, я це не залишу. Так само, я буду нагадувати президенту Володимиру Зеленському про його неправдиві звинувачення проти мене під час пресконференції минулого року. Щоб суспільство бачило безпідставність цих звинувачень”, — додав Юрій Бутусов.

За словами журналіста, Служба безпеки України не зверталася до нього через заяву нардепки. Стосовно можливого суду він сказав, що “предмета для розмови просто нема” і йому невідомий правовий зміст заяви від представниці “Слуги народу”. Юрій Бутусов додав, що матеріали до публікацій він узгоджує за поточними обставинами разом з військовими.

“Тому я і маю можливість їздити на фронт. Якби я таке робив, то зі мною просто ніхто б там не спілкувався…Я працюю в бойових умовах, завжди є люди, які мене супроводжують, і самостійно я не пересуваюсь і кудись самостійно не йду… Під час спілкування з бійцями я розумію, які речі є пріоритетними, що можна, а що не можна. Однак я не хотів би казати, що хтось замість мене бере відповідальність за матеріали, це буде некоректно”, — сказав головний редактор “Цензор.нет”.

На думку Бутусова Офіс Президента вирішив помститися йому “за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі”. Напередодні проросійські ресурси заявляли, що нібито відео журналіста щодо обстрілу з боку росіян мосту через Сіверський Донець допомогло скорегувати вогонь ворога. Конструкція сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ.