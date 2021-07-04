Про це повідомляє 5 канал.

Голова правління ПАТ “Завод “Кузня на Рибальському” Валерій Шандра наголошує, що завод будує й будуватиме кораблі для України.

Шандра згадує, що після анексії Криму Україна залишилась фактично без флоту. Україні тоді не продавали ні озброєння, ні технологій.

“Ніхто із закордонних виробників, особливо військової продукції, не хотів з Україною. Нам продавали тільки радіостанції, батарейки, ліхтарики, далекоміри, щось таке нелетальне, що ніякого значення для обороноздатності країни не мало. Ми розробили бойові модулі на базі наявного на той час в Україні військового озброєння. Це ЗТМ, кулемети, гранатомети, і таким чином зробили катер на тих комплектуючих, які мали доступ в будь-який час і ні від кого не залежали”, – згадує Шандра.

Він зауважив, що сьогодні на параді в Одесі були представлені й катери “Кузні на Рибальському”.

Від початку російської агресії завод передав на озброєння ЗСУ 8 катерів. Два з них знаходяться в Бердянську на Азові. І шість на Чорному морі.

“Два катери “кентаври” знаходяться в Одесі на завершенні заводських ходових випробувань. Ще один середній розвідувальний корабель знаходиться на етапі завершення заводських ходових випробувань, і я думаю, найближчі місяць– два ми його передамо до складу ВМС України”, – зазначає заступник генерального директора, головний конструктор Сергій Білозубенко.

Він також повідомив, що підприємство розробляло не тільки проєкти суден, а й бойові модулі. Вони стоять на “кентаврах”. Також завод спроєктував систему реактивного залпового вогню на базі гелікоптерних блоків. Кількість ракет на одному “кентаврі” складає 40 одиниць. Після відмови німецьких постачальників підприємство самотужки розробило систему постановки пасивних перешкод.

“Ми в короткий час спроєктували й зробили таку систему самі. Спроєктували систему постановки димової завіси, спроєктували димові ракети. Це все випробували, і зараз воно знаходиться на озброєнні ЗСУ”, – говорить Білозубенко.

В.о. гендиректора заводу Валентин Каширський зазначає, що ці кораблі мають високу якість, а їхня вартість значно нижча ніж закордонних аналогів.

“Ми – єдине підприємство, яке за час Незалежності України збудувало більше сотні кораблів та суден, в тому числі танкери, суховантажі, дослідницькі судна та інші. Щодо порівняння з аналогічними закордонним катерами наші мають більшу місткість десанту. Нашу більш захищені, і вони мають кращу броню, яка дуже добре захищає екіпаж від різних уражень. Вони відповідають всім тим вимогам, яким і мають відповідати. При цьому їхня вартість у 2– 3 рази нижча ніж закордонні аналоги”, – наголошує Каширський.

Водночас Білозубенко додав, що завод вкладав у деякі проєкти власні гроші заради підвищення обороноздатності країни.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.