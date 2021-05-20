Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи - це побудувати країну без олігархів.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій підсумкам другого року свого президентства, повідомляють #Букви.

“Ми будуємо країну без олігархів. Я думаю, ви бачите вже перші кроки, до яких я готувався, і зараз ви бачите перші результати. Країну для сорока мільйонів, а не для сотні Forbes. Дійсно, де держава має допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету”, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна сьогодні не чекає на санкційну політику інших держав.

“Ми країна, яка самостійно захищає свій суверенітет, і яка також сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, проти “злодіїв у законі”… їх достатньо багато”, – зазначив глава держави.

Він запевняє, що наразі будується з нуля “нова судова реформа”: Конституційний Суд, Антикорупційний суд, законодавство, Вища рада правосуддя, НАЗК, новий закон про НАБУ і т.д.

“Ми йдемо вперед”, – сказав президент.

Зеленський згадав і “державу в смартфоні”. За його словами, додатком “Дія” наразі користується більше 10 млн українців.

“Це зручно, швидка, а головне – без корупції”, – сказав Володимир Зеленський.