Голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що усвідомлює рівень загроз, які постали перед нашою державою під час повномасштабної війни, та власну відповідальність на посаді очільника спецслужби.

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.

Сьогодні, 7 лютого, Василя Малюка призначили головою Служби безпеки України. Він виконував обов’язки очільника СБУ з 18 липня після звільнення Івана Баканова.

Нагадаємо, що “за” проголосували 324 народних депутати. Президент Володимир Зеленський закликав присутніх голосувати за Василя Малюка, відзначивши його роль у протидії агресії, повернення та звільнення військових ЗСУ.

“Перше і найголовніше – виконуємо доручення президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни”, – підкреслив Василь Малюк.

Наголошено, що серед першочергових завдань: очищення Служби, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів. Це вимагає від спецслужби комплексного підходу – коли кожен напрям діяльності розвивається однаково якісно і рівномірно.

Крім того, Василь Малюк розповів, що вже зроблено за цими напрямами за останні півроку. Зокрема, переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, надскладні завдання, які виконують бійці Центру спецоперацій “А”, результати роботи слідчих і кіберфахівців.

“Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням “Герой України”. 4, на жаль, посмертно. Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени “За мужність” і “Богдана Хмельницького”. Ці люди виконують надскладні і надважливі завдання”, – заявив голова СБУ.

Також він розповів про власний бойовий досвід: з 2014 року на Донбасі, а з першого дня повномасштабного вторгнення – у Київській, Донецькій, Луганській областях і на півдні країни.

“Ми показали всьому світові, що таке український характер. А зараз маємо об’єднати зусилля та повернути наші території! І як голова СБУ, я зроблю все для перемоги”, – запевнив Василь Малюк.