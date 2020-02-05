Президент США Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до нації "Про стан справ в країні". Він вихваляв повернення величі Америки і вважав за краще не згадувати про можливий імпічмент.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Це було третє звернення президента до обох палат Конгресу.

За традицією, спікер Палати представників вітає главу держави словами “Для нас висока честь вітати президента Сполучених Штатів …”. Замість цього, спікер Ненсі Пелосі сказала: “Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп”.

У відповідь Трамп вирішив відвернутися від спікера і не пожав її руку.

Незважаючи на це, республіканці в залі гучно вітали свого лідера.

Трамп майже півтори години говорив про досягнення. Він заявив, що його адміністрація за короткі три роки зуміла забезпечити “велике американське повернення”.

Трамп згадав про свого попередника Барака Обаму, звинувативши його в тому, що він спровокував зростання безробіття і злочинності в країні, дозволив “безконтрольну нелегальну імміграцію” і змусив американський бізнес переводити виробництво в інші країни світу.

“Всього лише за три коротких роки ми позбулися уявлень про те, що Америка знаходиться в занепаді, і ми відмовилися від ідеї, яка стверджувала, що американське майбутнє повинно бути скромним … Зараз ми рухаємося вперед зі швидкістю, яку ще недавно неможливо було уявити, і ми ніколи не повернемо назад”, – заявив Трамп.

Також він розповів, що його адміністрації вдалося створити сім мільйонів нових робочих місць, знизити рівень безробіття до історичного мінімуму, а також поліпшити показники фондового ринку більш ніж на 70%.

“Після того як при попередніх двох адміністраціях Америка втратила 60 тисяч заводів і фабрик, при моїй адміністрації Америка відкрила 12 тисяч нових підприємств, в той час як тисячі і тисячі нових виробництв вже будуються або плануються”, – сказав президент США.

Кожну із заяв Трампа республіканці зустрічали тривалими оплесками. При цьому демократи продовжували мовчки сидіти на своїх місцях.

Процвітання американської економіки

У своїй промові Трамп заявив, що оживив економіку і відкрив нову хвилю процвітання для всіх американців.

“Доходи зростають, бідність і списки добробуту скорочуються, а мільйони робочих місць додаються, що призводить до історично низького рівня безробіття”, – говорив президент.

Також він заявляв, що завдяки успішній економічній політиці, ті, хто раніше були простими робітниками з низьким базовим доходом, тепер заробляють набагато більше і можуть дозволити собі багато чого.

Трамп згадав про те, що за час його каденції Америка стала світовим лідером з видобутку нафти і природного газу, створюючи робочі місця і стимулюючи економічне зростання по всій країні, збільшуючи енергетичну незалежність.

Соціальні ініціативи

Трамп закликав Конгрес підтримати його план по створенню напрямку з професійної підготовки учнів в кожній середній школі.

Також він закликав продовжити оплачувану відпустку по догляду за дитиною для кожної сім’ї. Але така зміна торкнеться лише федеральних службовців.

Президент підкреслив, що кожна американська дитина варта здобути кращу освіту, яку для себе обере. У цьому аспекті він запропонував прийняти закон про стипендії для розширення можливостей у сфері освіти.

Це дасть мільйону американських дітей право відвідувати ту школу, яку вони хотіли б.

Крім цього, було оголошено про інвестування 1,5 мільярда доларів в розвиток приватних шкіл, щоб вони розвивалися і могли прийняти більше 3 мільйонів учнів.

Питання безпечної імміграції

Адміністрація Трампа пропонує змінити систему прийому біженців і мігрантів таким чином, щоб право жити в США люди отримували не автоматично, а за певні заслуги.

Трамп нагадав, що будівництво стіни на півдні країни триває. Для протидії нелегальним мігрантам вже побудовано понад 100 миль стіни, роботи тривають.

Він підкреслив, що міграційна політика спрямована на захист американських громадян від небезпечних злочинців і поширення наркотиків, які несуть з собою нелегальні мігранти.

Американські вічні цінності

Трамп підкреслив, що буде продовжувати захищати і забезпечувати релігійну свободу не тільки на території США, але і у всьому світі.

Він категорично виступив проти абортів, нагадавши, що став першим президентом в історії держави, який відвідав “Марш за життя”.

Боротьба з тероризмом

Трамп заявив, що для захисту американської свободи його адміністрація інвестувала рекордні 2,2 трильйона доларів в американські збройні сили.

У другій частині свого звернення замість звіту про зовнішню політику Трамп говорив про боротьбу з тероризмом.

Він пообіцяв закінчити війну в Афганістані, повернути американських солдатів додому. Також він згадав про нову торговельну угоду з Китаєм і боротьбу з режимом венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Він згадав про те, що США вдалося ліквідувати одного з терористичних лідерів Ірану – генерала Кассема Сулеймані.

“Ми звертаємося до терористів з недвозначним посланням: вам ніколи не вдасться уникнути американського правосуддя. За напади на наших громадян ви заплатите своїм життям”, – попередив він.

Трамп підкреслив, що прагне до миру в усьому світі, в тому числі озвучивши свою позицію про мир між Ізраїлем і палестинським народом.

“Розуміючи, що всі попередні спроби провалилися, ми повинні бути рішучими і креативними, щоб стабілізувати регіон і дати мільйонам молодих людей шанс на здійснення кращого майбутнього”, – сказав він.

Гості Білого дому

Традиційно, під час звернення президента в Конгресі присутні гості, які уособлюють ті чи інші державні пріоритети.

Цього разу в Конгрес покликали опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо. Його Трамп назвав “справжнім президентом”. Політика вітали навіть демократи, а спікер Ненсі Пелосі аплодувала стоячи.

“Пане президенте, будь ласка, донесіть наступне послання своїй батьківщині. Всі американці одностайно підтримують венесуельський народ в його праведній боротьбі за свободу! Соціалізм руйнує нації. Але завжди пам’ятайте, що свобода об’єднує душі”, – заявив Трамп.

Також Трамп представив в числі гостей свого давнього друга, відомого радіоведучого Раша Лімбо, який недавно оголосив про те, що бореться з важкою формою раку. Глава Білого дому заявив, що вирішив нагородити його найвищою цивільною нагородою в США, “Президентською медаллю Свободи”. Нагороду тут же, прямо на балконі для гостей, вручила радіоведучому перша леді США Меланія Трамп.

В аспекті жертовності американських солдатів, Трамп звернув увагу на сім’ю сержанта Вільямса, що виконує свій обов’язок в Афганістані. Дружина військового і двоє його маленьких дітей сиділи на гостьовому балконі поруч з Меланією Трамп.

У цей момент на гостьовому балконі з’явився сам сержант Вільямс, який, під оплески законодавців і гостей, обійняв свою сім’ю.

Нові пропозиції адміністрації Трампа

На завершення Трамп заявив, що його адміністрація готова запропонувати американцям нові ініціативи та нові досягнення “протягом наступних чотирьох років”.

“Наш дух ще молодий, сонце сходить, божественне милосердя сяє, і, мої співгромадяни-американці, все краще перед нами”, – сказав він.

Таку обіцянку Трампа республіканці зустріли оплесками, скандуючи популярне гасло, що закликає до переобрання Дональда Трампа: “Ще чотири роки!”.

В цей час Пелосі рвала на шматки промову Трампа.

Після цього спікер заявила, що вважає такий жест “ввічливим”.

“З огляду на інші альтернативи, це був важливий вчинок … Це була по-справжньому брудна промова”, – сказала Пелосі.