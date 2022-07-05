Після захоплення Лисичанська РФ встановила контроль практично над всією Луганською областю, частково досягнувши своєї мети. Тепер активні бойові дії триватимуть у Донецькій області, де російські армійці, вірогідно, дотримуватимуться такої ж тактики, як і на Луганщині - тобто, постійно обстрілюватимуть міста.

Про це повідомили у міноборони Великої Британії.

На відміну від попередніх міст, швидке захоплення Лисичанська росіянами, ймовірно, вдалось через ефективну координацію двома угрупуваннями військ РФ: Центрального угрупування, яке очолює генерал-полковник Олександр Лапін, та Південного угрупування, під керуванням Сергія Суровікіна.

Воїни ЗСУ, ймовірно, відступили з Луганської області відповідно до існуючого плану. Райони Сєвєродонецька та Лисичанська, які утримували українські захисники, росіяни готувались атакувати з трьох напрямків.

Зараз існує висока ймовірність того, що ЗСУ зможуть відступити та зайняти більш придатну для оборони лінію фронту.

Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованими артилерійськими обстрілами по містах, які завдають окупаційні війська РФ.

Майже напевне, таку ж тактику – постійні обстріли та знищення міст – окупанти використовуватимуть у Донецькій області.