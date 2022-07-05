Про це повідомили у міноборони Великої Британії.
На відміну від попередніх міст, швидке захоплення Лисичанська росіянами, ймовірно, вдалось через ефективну координацію двома угрупуваннями військ РФ: Центрального угрупування, яке очолює генерал-полковник Олександр Лапін, та Південного угрупування, під керуванням Сергія Суровікіна.
Воїни ЗСУ, ймовірно, відступили з Луганської області відповідно до існуючого плану. Райони Сєвєродонецька та Лисичанська, які утримували українські захисники, росіяни готувались атакувати з трьох напрямків.
Зараз існує висока ймовірність того, що ЗСУ зможуть відступити та зайняти більш придатну для оборони лінію фронту.
Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованими артилерійськими обстрілами по містах, які завдають окупаційні війська РФ.
Майже напевне, таку ж тактику – постійні обстріли та знищення міст – окупанти використовуватимуть у Донецькій області.
- Нагадаємо, очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що на територіях, де Збройні сили чинили опір російським окупантам, російським вогнем було знищено близько 90% інфраструктури.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), протягом 4 липня російські армійці продовжували наступ на схід від міста Бахмут, щоб підготуватись до подальшого наступу на Бахмут та Сіверськ (Донецька область).