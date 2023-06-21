Міністерство культури та інформаційної політики України внесло "Будинок з комахами" Марії Станіславської в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Міністерство культури та інформаційної політики занесло прибутковий будинок Марії Станіславської за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам’ятка архітектури місцевого значення”, – повідомили у відомстві.

Зокрема, Київській міській військовій адміністрації доручили поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про занесення пам’ятки культурної спадщини до Державного реєстру, а також протягом 2023 року, але не пізніше 6 місяців після припинення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність.

КМВА має забезпечити розробку та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж й режимів використання території цієї пам’ятки, а також розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини.

Довідково. “Будинок з комахами” Марії Станіславської – історична будівля в Києві на Володимирській вулиці, 93. Будівля була зведена у 1893 році. Має унікальну фасадну декорацію у вигляді рельєфних зображень комах. Будинок належав Марії Станіславській, яка була письменницею та перекладачкою.

“Будинок з комахами” має охоронний статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. У квітні 2023 року забудовник почав демонтаж пам’ятки. Через будівництво поруч у будинку з’явилися тріщини.

Рішенням КМДА від 2021 року занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. У 2022 році Окружний адміністративний суд міста позбавив будинок цього статусу, однак рішення у цій справі так і не набрало чинності через подання апеляції Офісу генерального прокурора.

У середині квітня 2023 року в будівлі розпочато роботи без погодження з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Офіційно роботи подано як “капітальний ремонт” на замовлення ОСББ. Після звернень громадських активістів Міністерство культури та інформаційної політики закликало КМДА якомога швидше надіслати документи на внесення споруди до реєстру нерухомих пам’яток.

Попри вилучення будівельної техніки за приписом відповідних департаментів КМДА 20 квітня 2023 року та попри протести громадськости, втручання Національної поліції й Київської міської прокуратури представники забудовника й після цього продовжили розбирати будівлю.