За інформацією Херсонської ОВА та Олешківської військової адміністрації, будинок мисткині Поліни Райко у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС найімовірніше опинився під водою.

Джерело: пресслужба МКІП.

Як підкреслили у Мінкульті, станом на зараз інформацію на тимчасово окупованій території перевірити неможливо.

Зазначається, що на стінах власного будинку Райко відтворила власну біографію, зобразивши портрети родини, а також улюблену символіку та птахів – різних форм, кольорів та видів: качок, гусей, півників, ластівок, сов, дятлів.

“Творчість Поліни Райко – яскравий приклад українського наївного мистецтва, яке країна-терорист Росія намагається знищити”, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об’єктів культурної спадщини і культурних інституцій пошкоджено або зруйновано внаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.