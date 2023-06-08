Джерело: пресслужба МКІП.
Як підкреслили у Мінкульті, станом на зараз інформацію на тимчасово окупованій території перевірити неможливо.
Зазначається, що на стінах власного будинку Райко відтворила власну біографію, зобразивши портрети родини, а також улюблену символіку та птахів – різних форм, кольорів та видів: качок, гусей, півників, ластівок, сов, дятлів.
“Творчість Поліни Райко – яскравий приклад українського наївного мистецтва, яке країна-терорист Росія намагається знищити”, – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об’єктів культурної спадщини і культурних інституцій пошкоджено або зруйновано внаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.
- У Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.
- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.