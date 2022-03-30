Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш та написала онука першого прем’єра Марія Фокіна.

За словами журналіста, ще у 2020 році колишній прем’єр-міністр України заявляв, що немає війни між Україною та Росією. Також він входив у склад тристоронньої контактної групи в Мінську. Однак тепер його дім також постраждав від обстрілів російської армії.

“На першому фото в підвалі від обстрілів ховається Вітольд Фокін, перший прем‘єр-міністр України. Той самий, який згодом входив у склад тристоронньої контактної групи в Мінську й у 2020 році заявляв, що на Донбасі немає жодної війни між Україною і Росією”, — розповів Яриш.

Онука експрем’єра, співачка та акторка Марія Фокіна поділилася у сторіс світлинами з укриття та зруйнованого будинку. Вона розповіла, що весь будинок постраждав від обстрілів: немає фасаду, вікон та дверей. Водночас підвал, в якому ховалася родина Марії, згорів.

“Мою сім’ю позбавили дому. Російські ракети! Росіяни, це “спецоперація”? Військовий об’єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім’я! Загинув наш собака, який намагався сховатися під лавочкою, на якому люблять сидіти мій дідусь та бабуся. Собаку розірвало на шматки! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім’я, згорів вщент!”

Вона закликала росіян “прокинутися” та зауважила, що вони настільки бояться за власне життя, що готові взяти на свою совість смерть українців.