За підсумками зустрічі президенти уклали спільну декларацію, у якій також присвятили увагу ситуації в Україні. Текст опубліковано на сайті президента Румунії.
Так, лідери держав “Бухарестської дев’ятки” засудили агресивні дії Росії та виступили на підтримку України та інших держав, що потерпають від цієї агресії.
“НАТО стикається з різними загрозами та викликами, що походять від усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії та нарощування військ у безпосередній близькості до НАТО, включаючи нещодавню ескалацію в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму, а також її агресивна гібридна діяльність продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці та протидіяти міжнародному порядку, заснованому на правилах”, — акцентують підписанти.
“Ми підтверджуємо свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, України та Республіки Молдова в їх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої відповідні європейські та євроатлантичні прагнення, ці країни продовжуватимуть отримувати користь від нашої підтримки у їхніх зусиллях щодо зміцнення стійкості проти будь-якого зовнішнього втручання”, — додають президенти, наголошуючи, що готові і надалі співпрацювати з однодумцями.
Також у декларації лідери “Бухарестської дев’яти” засудили диверсійні дії Росії на території країн НАТО, зокрема, в Чехії та Болгарії.
Водночас президенти країн-членів НАТО наголосили, що Альянс “залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого та значущого діалогу та конструктивних відносин з Росією”, якщо дії РФ дозволятимуть це.
Як коментують зустріч в США
Зауважимо, американська сторона не давала розлогих коментарів щодо змісту цієї зустрічі.
Зокрема, Столтенберг зауважив, що ця зустріч була чудовою і подякував президентам Польщі та Румунії Анджею Дуді та Клаусу Йоганнісу за запрошення.
Great to talk with leaders at #Bucharest9 Summit & @POTUS whose participation today demonstrates the U.S. commitment to rebuilding alliances & strengthening #NATO. Thanks to President @KlausIohannis of #Romania & President @AndrzejDuda of #Poland for hosting. #NATO2030 pic.twitter.com/Xt6lDGVIq7
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 10, 2021
Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу після зустрічі зазначила, що під час перемовин Байден висловив підтримку “посиленню стримування та захисної позиції НАТО” та передав своє бажання “тіснішої співпраці” з союзниками з таких питань як здоров’я, безпека, зміна клімату, енергетична безпека, глобальне відновлення економіки.
Також, за словами Псакі, Байден привітав обговорення того, як “подолати майбутні загрози”. Однак речниця зауважила, що це питання буде детальніше обговорено на ширшій зустрічі НАТО в червні.
- Нагадаємо, саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
- За словами президента Польщі Анджея Дуди, на ньому підійматимуть питання України.
- В лютому Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.