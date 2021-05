За підсумками зустрічі президенти уклали спільну декларацію, у якій також присвятили увагу ситуації в Україні. Текст опубліковано на сайті президента Румунії.

Так, лідери держав “Бухарестської дев’ятки” засудили агресивні дії Росії та виступили на підтримку України та інших держав, що потерпають від цієї агресії.

Зауважимо, американська сторона не давала розлогих коментарів щодо змісту цієї зустрічі.

Зокрема, Столтенберг зауважив, що ця зустріч була чудовою і подякував президентам Польщі та Румунії Анджею Дуді та Клаусу Йоганнісу за запрошення.

Great to talk with leaders at #Bucharest9 Summit & @POTUS whose participation today demonstrates the U.S. commitment to rebuilding alliances & strengthening #NATO. Thanks to President @KlausIohannis of #Romania & President @AndrzejDuda of #Poland for hosting. #NATO2030 pic.twitter.com/Xt6lDGVIq7

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 10, 2021