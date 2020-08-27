У 2020 році переможницею літературної Букерівської премії стала 29-річна письменниця з Нідерландів - Маріка Лукас Ріневелд.

Про це повідомили на офіційному сайті премії, The Booker Prizes, 26 серпня.

Маріка була удостоєна премії за книгу “Вечірній дискомфорт”.

Захід транслювався на сторінках Букерівської премії в Facebook і YouTube.

Переможниця отримала 50 тисяч фунтів стерлінгів. Це близько 1,8 мільйона гривень.

Цю суму розділять між автором книги і перекладачкою Мішель Хатчінсон, яка перевела твір з нідерландської на англійську мову.

Це перший роман молодої письменниці. У ньому розповідається про життя дівчини Джас з консервативної християнської сім’ї. В один із зимових днів її старший брат вирушив кататися на ковзанах, залишивши її вдома. Джас намагається торгуватися з Богом – пропонуючи йому свого кролика в обмін на те, щоб брат більше не повертався. Але коли дівчинка усвідомлює, що зробила – вже нічого не виправити. Письменниця описує вир подій, в яких руйнується її сім’я, а з нею – багато цінностей.

В The Guardian описали роман, як історію про те, як може розвалитися навіть найміцніша сім’я через горе. Також роман описували, як історію про самотність дитячої душі, про яку дорослі навіть не здогадуються.

У Нідерландах, на батьківщині письменниці, книга стала бестселером і була удостоєна премії ANV Debut Prize.

Книгу визнали найкращою серед шести номінантів на премію. Всього журі розглянуло 124 книги.

Також варто зазначити, що на сьогоднішній день Рінвелд – наймолодша лауреатка премії в історії.

Довідка. Букерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. Переможець отримує 50 тис. фунтів стерлінгів. Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році. З 2005 року вручають Міжнародну Букерівську премію за романи, перекладені на англійську мову.