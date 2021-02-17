8 березня - один з найбажаніших днів для всіх жінок у всьому світі. Якщо подарунок - річ суто індивідуальна для кожної пари, то квіти - невід'ємна складова будь-якого поздоровлення з 8 березня. Адже саме квіти - це найкраще вираження своїх почуттів і уваги жінці.

Завжди хочеться здивувати кохану красивим і незвичайним букетом квітів, але не завжди є можливість подарувати букет особисто. В такому випадку вам допоможе кур’єрська доставка. Доставка квітів у Києві – це сучасна послуга, якої з кожним роком користується все більша кількість людей по всій країні. А в бутіку Dicentra доставка в місті Київ працює щодня цілодобово. Варто всього лише зробити замовлення мінімум за 2 години до часу, коли ви хочете піднести букет. А щоб здивувати, потрібно вибрати правильний букет, адже варіантів квітів безліч, і вибрати з такого достатку часом буває дуже важко.

Які квіти вибрати?

Вибрати не тільки красиві, але і якісні квіти на 8 березня – завдання непросте. Якщо ви не впевнені які квіти варто придбати, спробуйте вибрати один з універсальних варіантів:

Білі троянди. Троянди білого відтінку варто подарувати в знак любові та вдячності. Такий букет відмінно підійде на подарунок дружині;

Гортензії. Стримані квіти, які символізують гідність і вишуканість;

Лілії. Ці квіти позначають чистоту і можуть символізувати найсерйозніші наміри, такі квіти чудово підійдуть на подарунок коханій дівчині;

Іриси. Сині іриси відмінно підійдуть на подарунок для найкращої подруги;

Орхідеї. Дуже красиві і оригінальні квіти. Орхідеї свідчать про увагу, роблять комплімент красі жінки;

Мімози. Мімози нагадують про весняному теплі і яскравому сонці. Такий подарунок є класичним варіантом для бабусі.

Купити квіти на 8 березня дуже просто, а довірити вибір ви можете професійним творчим флористам бутика Dicentra, їх асортимент багатий численними сортами троянд, гербер, гортензій, хризантем, і купити ви їх можете в будь-якої необхідної для вас кількості.

Якщо ви хочете вибрати гідну квіткову композицію, тоді звертайтеся в професійний салон Dicentra, де вам запропонують найоригінальнішу ідею. Замовляйте квіти, даруйте щастя, і приємні емоції.