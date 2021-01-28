Про це повідомляється на сайті палацу.
Співробітник братиме участь у внутрішніх комунікаціях, включно зі щорічними заходами, брифінгами та разовими кампаніями, а також розвивати “зовнішню присутність (двору) в інтернеті та соціальних мережах”.
Від кандидатів очікується володіння цифровими технологіями, вміння фотографувати й працювати з редактором соцмереж.
“Оскільки ми дивимося в майбутнє, більш гнучкі методи роботи, ймовірно, збережуться і після пандемії, що зробить вашу роль ключовою в нашому майбутньому”, – наголошується в оголошенні.
Заявки приймаються до 7 лютого. Зарплата становить 30 тис. фунтів стерлінгів на рік.
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