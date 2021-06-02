Архівні документи свідчать про те, що придворні королеви забороняли "кольоровим іммігрантам та іноземцям" займати клерикальні посади в Букінгемському палаці принаймні до кінця 1960-х років.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В документах сказано не тільки про заборону приймати на хороші посади в палаці “кольорових” людей, а й також про звільнення королеви і її родини від законів, які були спрямовані проти дискримінації за ознакою раси та статі.

Історія відбулася приблизно в 1960-х. Урядовці хотіли прийняти закон, який зробив би незаконною відмову в прийманні на роботу особи “за ознакою раси чи етнічного походження”.

В документах з Національного архіву вказано, що у 1968 році тодішній міністр внутрішніх справ, головний “менеджер королеви” Джеймс Каллаган повідомив державним службовцям, що в них “не заведено призначати кольорових іммігрантів або іноземців” на “клерикальні посади в королівському палаці”. “Кольорових” брали на роботу тільки як обслуговуючий персонал. Коли в палаці відмовилися від такої практики – точно невідомо. Відповідних документів поки не знайшли.

В Букінгемському палаці від коментарів відмовились.

Королеву та членів її родини звільнили від відповідальності від цих законів на чотири десятиліття. Тобто, “кольорові” жінки не могли комусь поскаржитися на те, що зазнали дискримінації в королівському палаці.

Про расову та сексуальну рівність в палаці заговорили тільки через 10 років. В 1970-х було введено в дію три відповідних закони.

Расистський скандал

Журналісти одразу пов’язали знайдені документи з історією Меган Маркл, яка першою заявила про те, що в неї були суїцидальні думки під час перебування в королівській родині. Вона казала, що членів королівської родини хвилювало питання стосовно кольору шкіри її майбутнього сина Арчі.

Після цього принц Вільям від імені королівської родини сказав, що вони – не расисти.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.