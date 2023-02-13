Про це пресслужба 1хBet повідомила #Буквам.
У заяві зазначається, що міжнародна букмекерська компанія 1хBet “офіційно спростовує інформацію про можливе накладення санкцій в Україні як на саму компанію, так і на осіб, які згадуються як пов’язані з компанією”. Ідеться про Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна.
“Ця інформація, що розповсюджується в українських ЗМІ, є нічим іншим, як проявом недобросовісної конкуренції та наданням інформаційного тиску з метою дискредитації компанії. 1xBet – міжнародна ігрова та технологічна компанія зі штаб- квартирою на Кіпрі, яка вже понад 12 років працює на ринках Європи, Азії та Латинської Америки”, – наголошується в заяві.
Також додається, що попри опубліковану, “свідомо неправдиву інформацію” про зв’язки компанії з Російською Федерацією та її спецслужбами, 1xBet здійснює фінансову підтримку України у тісному контакті з відповідними службами та відповідальними особами.
Повідомляється, що міжнародна букмекерська компанія 1xBet виступає категорично проти збройного конфлікту “на Україні”, і сподівається на його якнайшвидше завершення. “Збереження будь- якого людського життя є найвищим пріоритетом”, – резюмували у пресслужбі.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терористки. Наразі влада працює над тим, аби обмеження проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії.
- Найбільший швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse заморозив російські активи на понад 19 млрд доларів (17,6 млрд швейцарських франків), що становить більше третини від усієї власності громадян РФ, зареєстрованої в країні.
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