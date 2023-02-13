Російська букмекерська компанія 1хBet у своїй офіційній заяві наголосила, що категорично проти збройного конфлікту "на Украине".

Про це пресслужба 1хBet повідомила #Буквам.

У заяві зазначається, що міжнародна букмекерська компанія 1хBet “офіційно спростовує інформацію про можливе накладення санкцій в Україні як на саму компанію, так і на осіб, які згадуються як пов’язані з компанією”. Ідеться про Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна.

“Ця інформація, що розповсюджується в українських ЗМІ, є нічим іншим, як проявом недобросовісної конкуренції та наданням інформаційного тиску з метою дискредитації компанії. 1xBet – міжнародна ігрова та технологічна компанія зі штаб- квартирою на Кіпрі, яка вже понад 12 років працює на ринках Європи, Азії та Латинської Америки”, – наголошується в заяві.

Також додається, що попри опубліковану, “свідомо неправдиву інформацію” про зв’язки компанії з Російською Федерацією та її спецслужбами, 1xBet здійснює фінансову підтримку України у тісному контакті з відповідними службами та відповідальними особами.

Повідомляється, що міжнародна букмекерська компанія 1xBet виступає категорично проти збройного конфлікту “на Україні”, і сподівається на його якнайшвидше завершення. “Збереження будь- якого людського життя є найвищим пріоритетом”, – резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.