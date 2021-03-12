"Буковель", популярний карпатський гірськолижний курорт, припинить роботу у зв’язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомив очільник Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Курорт припинить роботу за рішенням Івано-Франківської регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

“Сьогоднішнє рішення регіональної комісії ТЕБ та НС було вимушеним, адже ми зіткнулись із нігілізмом, із повним ігноруванням карантину на території Поляницької територіальної громади”, — зазначив Бойчук.

За словами голови ОДА, на курорті пройшли перевірки дотримання карантину і результати невтішні.

“Правоохоронці вже почали роботу в селі Поляниця. На території “Буковелю” відбулись перевірки, за результатами яких складено 51 адміністративний протокол щодо порушень карантину. Зокрема, 26 протоколів отримали оператори підіймачів”, — поінформував він.

Відтак вже з 00:00 13 березня в село Поляниця пускатимуть тільки місцевих жителів та тих, хто там працює. На в’їздах в село облаштують контрольно-пропускні пункти.

Як відомо, “Буковель” – найбільший гірськолижний курорт України, продовжив працювати попри карантин. Він розташований неподалік села Поляниця на Івано-Франківщині, але не припинив роботу навіть тоді, коли Україна повернулася до адаптивного карантину і регіон потрапив до “червоної” зони.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня заявив, що деякі заклади курорту “Буковель” працюють відповідно до карантинних обмежень червоної “зони”, але більшість підприємців не працюють.

Частка курорту (підіймачі, готелі, земля) належить державі. Інша частка досі належить друзям олігарха Ігоря Коломойського.

9 березня партія “Європейська Солідарність” вимагала закриття курорту “Буковель” на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні.