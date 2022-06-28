У Маріуполі місцеві жителі завадили окупантам підірвати дев’ятиповерхові будинки. Жителям не повідомили про знесення за добу, тому вони не мали можливості винести особисті речі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти планували підірвати будинки №1, №3, №5 та №7 по вулиці Соняшна у Маріуполі. Приїзд співробітників МЧС Росії зустріли акцією протесту, “що само по собі було сюрпризом для росіян”.

За словами Петра Андрющенка, люди буквально лягали під трактори. Разом із місцевими колаборантами вони дійшли згоди про перенесення підриву на наступний тиждень. Опісля окупаційна адміністрація Маріуполя видала “циркуляр-разъяснение”. У ньому йдеться, що мешканцям будуть повідомляти про знесення будинків не менше, ніж за два тижні.

Напередодні у гуманітарному штабі “Метро” видавали заробітну плату “волонтерам”. Тобто особам, які розбирали завали внаслідок російського бомбардування. На місці був присутній депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін.

Замість анонсованої зарплати за півтора місяця — цивільним видали лише 11 тисяч рублів за місяць. Росіяни запропонували людям “пробачити” їм решту.

“Почався фактичний бунт такого рівня, що доступ до “Метро” був закритий, а людей розганяли російські військові пострілами в повітря”, – розповідає Андрющенко.

Радник мера переконаний, що кошти привласнив Дмитро Саблін та колаборанти. За його словами, поступово протистояння переходить від пасивної до активної фази, а супротив набирає обертів.