Кореспондента видання #Букви не акредитували на відкритий для преси захід за участі президента Володимира Зеленського, пославшись на карантинні обмеження.

Про це повідомляють #Букви.

Завтра, 6 травня, в Офісі президента відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що прибуває до Києва з офіційним візитом.

На цьому заході зможуть бути присутніми представники ЗМІ, що отримали відповідну акредитацію. Офіс президента оголосив, що допустить лише 20 представників ЗМІ.

Кореспондент видання #Букви Олександр Кужельний у визначений час надіслав до Офісу президента інформацію, необхідну для отримання акредитації. Однак йому відмовили, пославшись на карантинні норми, через які кількість допущених журналістів обмежена.

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Зауважимо, що Офіс не інформує про критерії, за якими було обрано тих, хто зможе бути присутнім.

Нагадаємо, що в Україні запустили мобільний застосунок правдивих новин під назвою “Virno“, в рамках цього проєкту видання #Букви рекомендують школярам як перевірене джерело. У квітні #Букви увійшли до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів за версією Інституту масової інформації. В лютому #Букви увійшли до переліку найякісніших українських онлайн-медіа від ІМІ під назвою “Білий список”.

Попри це, нашому виданню систематично відмовляють у наданні акредитації на усілякі заходи за участі президента Володимира Зеленського.

До прикладу, в травні 2020 року наших журналістів відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію президента.

Тоді у Маріїнському парку, де тривала пресконференція, наш кореспондент намагався поставити главі держави запитання, стоячи з плакатами. Тим часом поліціянти влаштовували йому неодноразові перевірки.

Шеф-редактор #Букв Данило Романчук тоді нагадав, що під час пресмарафону Зеленського, який відбувся 10 жовтня 2019 року, журналіст “Букв” запитав, чи відбудеться звільнення його прессекретаря Юлії Мендель після її конфліктів з журналістами, зокрема, представником “Радіо Свобода” Сергієм Андрушком. Натомість Зеленський встав на захист Мендель. Відмова в акредитації нагадувала спробу помсти.

“Звільнення не було, як, утім, і вибачень. Натомість Юлія Мендель не забула “Букви” і ось вирішила помститися, не допустивши нас на пресконференцію”, — казав Романчук.