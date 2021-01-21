Відповідний список склав і оприлюднив Інститут масової інформації (ІМІ).

До “білого списку” увійшли 10 загальноукраїнських онлайн-медіа: “Букви”, “Укрінформ”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Український тиждень”, “Ліга”, сайт Суспільного мовлення, “Цензор”, “Громадське”, “Радіо Свобода”.

Вказані медіа набрали найбільше балів за результатами оцінки дотримання професійних стандартів; мали найнижчі показники маніпуляцій, джинси, фейків.

“Є рейтинг якісних медіа. Він називається “білий список”… До нього ввійшло 10 сайтів загальнонаціональних медіа, які дійсно мають рівень якісної інформації понад 95%… І мене радує, що якісна інформація присутня саме в онлайні й може слугувати альтернативним джерелом для тих громадян, які черпають інформацію в соцмережах”, – зазначила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Вона додала, що потрібно думати, як шукати шляхи для того, щоб громадян скеровувати на ці сайти.

Варто відзначити, що “Букви” очолювали список найбільш якісних ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ.

Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайн-медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.