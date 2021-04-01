Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ).
Так, найвищий рівень дотримання стандартів у першому кварталі 2021 року продемонстрували чотири сайти: “Букви”, “Суспільне”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда” та “Укрінформ”.
Йдеться про понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів.
“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 96,4% в першому кварталі 2021 року”, – йдеться в дослідженні.
Найгірші показники з дотримання професійних стандартів продемонстрував сайт “Політека” (на якому лише 18% матеріалів не містили грубих порушень, і всі вони були репостами з інших медіа).
“Дослідження показало, що дотримання професійних стандартів у першому кварталі 2021 року в сукупності погіршилося на 3,5%, як порівняти з останнім кварталом 2020-го. Найбільше падіння (на 2%) зафіксовано щодо стандарту відділення фактів від коментарів”, – зазначили в ІМІ.
Дотримання стандарту балансу думок і точок зору практично не змінилося в порівнянні з попереднім періодом моніторингу ІМІ (падіння становило 0,5%).
Рівень дотримання стандарту достовірності знизився на 1% у порівнянні з попереднім періодом моніторингу.
Як зазначили в ІМІ, не порушували стандарту достовірності сайти: “Букви”, “Новое время”, “24 канал”, “РБК-Україна”, “Цензор”, “Українська правда”, “Укрінформ”.
Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайтах “Політека” та “Страна”.
Що стосується стандарту відокремлення фактів від коментарів, то тут в ІМІ зафіксували “найбільше падіння з трьох проаналізованих стандартів” – на 2% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом.
“У середньому 11% усіх проаналізованих новин містили порушення цього стандарту”, – уточнили в ІМІ.
Моніторинговий аналіз проводився в березні 2021 року у 18 загальнонаціональних інтернет-медіа: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, interfax.com.ua, suspilne.media. Загальна вибірка становила 900 матеріалів.
- У березні повідомлялося, що у виданні “Букви” немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси (за даними моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа).
- У лютому інтернет-видання “Букви” увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається “Білий список”.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.