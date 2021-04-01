Інтернет-видання "Букви" увійшло до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів.

Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ).

Так, найвищий рівень дотримання стандартів у першому кварталі 2021 року продемонстрували чотири сайти: “Букви”, “Суспільне”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда” та “Укрінформ”.

Йдеться про понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів.

“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 96,4% в першому кварталі 2021 року”, – йдеться в дослідженні.

Найгірші показники з дотримання професійних стандартів продемонстрував сайт “Політека” (на якому лише 18% матеріалів не містили грубих порушень, і всі вони були репостами з інших медіа).

“Дослідження показало, що дотримання професійних стандартів у першому кварталі 2021 року в сукупності погіршилося на 3,5%, як порівняти з останнім кварталом 2020-го. Найбільше падіння (на 2%) зафіксовано щодо стандарту відділення фактів від коментарів”, – зазначили в ІМІ.

Дотримання стандарту балансу думок і точок зору практично не змінилося в порівнянні з попереднім періодом моніторингу ІМІ (падіння становило 0,5%).

Рівень дотримання стандарту достовірності знизився на 1% у порівнянні з попереднім періодом моніторингу.

Як зазначили в ІМІ, не порушували стандарту достовірності сайти: “Букви”, “Новое время”, “24 канал”, “РБК-Україна”, “Цензор”, “Українська правда”, “Укрінформ”.

Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайтах “Політека” та “Страна”.

Що стосується стандарту відокремлення фактів від коментарів, то тут в ІМІ зафіксували “найбільше падіння з трьох проаналізованих стандартів” – на 2% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом.

“У середньому 11% усіх проаналізованих новин містили порушення цього стандарту”, – уточнили в ІМІ.

Моніторинговий аналіз проводився в березні 2021 року у 18 загальнонаціональних інтернет-медіа: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, interfax.com.ua, suspilne.media. Загальна вибірка становила 900 матеріалів.