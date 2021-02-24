Інтернет-видання "Букви" увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається "Білий список".

Про це свідчить дослідження Інституту масової інформації (ІМІ).

Зокрема, до нового “Білого списку” станом на лютий 2021 року ввійшло вісім найякісніших ЗМІ: “Букви”, Громадське, сайт Суспільного мовлення, “Ліга”, “Українська правда”, Укрінформ, Радіо Свобода, “Дзеркало тижня”.

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8 %.

У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму, фейків, а також шкідливого контенту.

Крім того, вказані сайти переважно дотримуються прозорості медіавласності на високому рівні. А сайти Громадського, Суспільного, “Ліги”, УП, Радіо Свобода також мають детально виписані публічні редполітики.