Про це свідчить дослідження Інституту масової інформації (ІМІ).
Зокрема, до нового “Білого списку” станом на лютий 2021 року ввійшло вісім найякісніших ЗМІ: “Букви”, Громадське, сайт Суспільного мовлення, “Ліга”, “Українська правда”, Укрінформ, Радіо Свобода, “Дзеркало тижня”.
За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8 %.
У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму, фейків, а також шкідливого контенту.
Крім того, вказані сайти переважно дотримуються прозорості медіавласності на високому рівні. А сайти Громадського, Суспільного, “Ліги”, УП, Радіо Свобода також мають детально виписані публічні редполітики.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.