Дорогі читачі #Букв, от і добігає кінця цей рік. Він точно був складним для нас всіх, але, здається, саме протягом нього ми зрозуміли, хто для нас найближчі та найцінніші, наскільки цінне і крихке наше здоров’я, і що цінувати треба кожну мить життя.

Ми радіємо, що цього року ми кілька разів були відзначені Інститутом масової інформації як медіа з найвищим дотриманням стандартів і без джинси.

Ми старалися якомога оперативніше доносити до вас інформацію про головні події в країні та світі.

Наші пильні фотографи не спускали очей з депутатів Верховної Ради і ловили їхні таємні листування про кулуарні домовленості. Так ми дізнавались про чвари в більшості, образи Андрія Єрмака на Гео Лероса, залаштункові торги законопроєктами. І, звісно, про те, що сирники іноді дуже заважають депутатській роботі.

Ми відвідали майже кожне засідання у справі Шеремета, стежили за справами Майдану та Сергія Стерненка, писали репортажі про повінь в Карпатах і спілкувались з очевидцями пожеж на Луганщині, були там, де війна найближче.

Відвідали й найдорожчу на Лазурному березі Франції віллу Les Cedres, якою відтепер володіє український олігарх Рінат Ахметов.

Ми першими знайшли закордонне майно Олександра Дубінського і написали на його прикладі, чому депутатам так треба було декриміналізувати хоч на час електронне декларування.

Ми розповідали про те, як українці за Зеленського сплачують борги Коломойського, а під носом Глави держави набирають обертів будівельні схеми.

Вас, наших читачів, найбільше цього року цікавили фото російської ракети, що збила український літак в Ірані (279 тисяч переглядів), смерть султана Оману після візиту туди Зеленського та слова міністра здоров’я про те, що всі пенсіонери помруть.

Серед статей найбільш популярною виявися огляд реакції росіян на новорічне вітання Зеленського від редакції (208 тисяч переглядів). Далі ж популярність дісталась текстам про коронавірус (“Запалення легень – це і був коронавірус: чи варто ставити собі діагноз постфактум”) і карантин (“Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів”).

Ми сподіваємось, що наступного року в нас буде більше нагод писати про речі більш приємні, ніж кризи і хвороби.

Бажаємо вам в 2021 році міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, успіхів у всіх ваших справах і починаннях, а також повернення до активних подорожей світом!