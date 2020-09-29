Відповідна інформація оприлюднена на сайті ІМІ.
У вересні, напередодні місцевих виборів ІМІ провели моніторинг дотримання професійних стандартів журналістики в загальнонаціональних онлайнових медіа.
У рамках дослідження було проаналізовано 1900 матеріалів 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ.
Моніторинг зафіксував, що найвищий показник — у понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів, був у 7 медіа. Серед них: #Букви, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Український тиждень”, “Суспільне”, “Ліга” та Укрінформ.
На другому місці в рейтингу з показником у 94% опинилися видання НВ та “Цензор”. На третій позиції — видання “Гордон”.
Найгірші показники з дотримання професійних стандартів вкотре продемонстрував сайт “Знай”, на якому лише 14% матеріалів виявилися такими, що не містять грубих порушень базових стандартів професійної журналістики.
За даними ІМІ, у матеріалах видання #Букви не було зафіксовано порушень таких стандартів, як баланс думок і точок зору, правдивість та відокремлення фактів від коментарів.
- У травні 2020 року Інтернет-видання #Букви разом із ще п’ятьма онлайн-медіа очолило список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.
- Згідно з моніторингом ІМІ за червень, у виданні #Букви немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси.