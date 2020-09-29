Видання #Букви посіло перше місце у рейтингу Інституту масової інформації (ІМІ), як популярний новинний сайт, що демонструє високий рівень дотримання професійних стандартів.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ІМІ.

У вересні, напередодні місцевих виборів ІМІ провели моніторинг дотримання професійних стандартів журналістики в загальнонаціональних онлайнових медіа.

У рамках дослідження було проаналізовано 1900 матеріалів 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ.

Моніторинг зафіксував, що найвищий показник — у понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів, був у 7 медіа. Серед них: #Букви, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Український тиждень”, “Суспільне”, “Ліга” та Укрінформ.

На другому місці в рейтингу з показником у 94% опинилися видання НВ та “Цензор”. На третій позиції — видання “Гордон”.

Найгірші показники з дотримання професійних стандартів вкотре продемонстрував сайт “Знай”, на якому лише 14% матеріалів виявилися такими, що не містять грубих порушень базових стандартів професійної журналістики.

За даними ІМІ, у матеріалах видання #Букви не було зафіксовано порушень таких стандартів, як баланс думок і точок зору, правдивість та відокремлення фактів від коментарів.