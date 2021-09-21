Інтернет-видання #Букви знову увійшло до переліку лідерів серед онлайн-медіа, які показали найвищий рівень дотримання професійних стандартів у третьому кварталі 2021 року.

Про це свідчить дослідження Інституту масової інформації, яке проходило у липні-серпні 2021 року.

Зокрема, найвищий рівень дотримання стандартів у третьому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали такі сайти: #Букви, “Суспільне”, “Дзеркало тижня”, “Ліга”, “Українська правда”, “Бабель”, “Громадське”, “Еспресо” та НВ.

“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 98% у третьому кварталі 2021 року. Порівняно з попереднім кварталом середній показник дотримання стандартів на сайтах-лідерах рейтингу не змінився“, – пояснили в ІМІ.

Другу позицію з показником у 94% матеріалів без порушень професійних стандартів посіли сайти “Цензор”, “Укрінформ” та “РБК-Україна”. З перелічених сайтів лише Укрінформ погіршив свій показник на 2% й опустився на другу сходинку. Натомість “Цензор” та “РБК-Україна” покращили свої показники на 2% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом.

Третю позицію з показником 88% матеріалів, написаних без порушення базових професійних стандартів, посів сайт “Гордон”. Видання покращило свої показники на 2% порівняно з попереднім моніторинговим періодом.

Четверту позицію з показником 86% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів, посіли ресурси “Корреспондент” та УНН.

Сайт “Інтерфакс-Україна” дещо погіршив свої показники, порівняно з попереднім моніторинговим періодом, і опустився з 88% до 84% новин без порушень професійних стандартів, зайнявши п’яту позицію.

Шосте місце посів сайт 24 каналу, на якому 82% матеріалів не містили порушення професійних стандартів, як і в попередньому моніторинговому періоді.

На сьомому місці в рейтингу дотримання стандартів опинився сайт “Главком” з рівнем у 76% без порушень.

Восьму сходинку посів сайт “Сегодня”, на якому 70% матеріалів не містили порушень базових журналістських стандартів, що на 4% гірше, ніж під час попереднього моніторингового періоду.

Дев’яте місце розділили сайти ТСН та “Обозреватель”. При цьому, ТСН значно погіршив свої показники, який опустився із 76% без порушень до лише 64% новин без порушень журналістських стандартів. “Обозреватель” також погіршив свої показники. У звітному періоді 64% матеріалів на цьому сайті написано без порушення професійних стандартів журналістики.

38% матеріалів на сайті “Страна”, який у серпні потрапив під санкції РНБО, містили порушення професійних стандартів – як і в попередньому моніторинговому періоді.

Найгірші показники з дотримання професійних стандартів стабільно демонструє сайт “Політека”, на якому лише 14% матеріалів не містили порушень базових стандартів професійної журналістики (і більшість із них були репостами з інших медіа).

Моніторинговий аналіз проводився в липні 2021 року у 23 загальнонаціональних інтернет-медіа: obozrevatel.com, korrespondent.net segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, babel.ua, glavcom.ua, espreso.tv, hromadske.ua, unn.com.ua, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn.ua (М), censor.net.ua (М), interfax.com.ua (М), suspilne.media (М), bykvu.com (М). Загальна вибірка становила 1150 матеріалів.