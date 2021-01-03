Про це свідчать дані “Звіту з моніторингу дотримання профстандартів в онлайн-медіа”, який опублікував Інститут масової інформації (ІМІ).

Так, четверта хвиля моніторингу зафіксувала, що найвищий показник – більш ніж 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів, – був у таких медіа: “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Український тиждень”, “Суспільне”, “Ліга” та “Укрінформ”.

“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. На цих сайтах у четвертому кварталі 2020 року ми зафіксували незначне покращення дотримання професійних стандартів журналістики: в середньому на 1%, як порівняти з попереднім моніторинговим періодом. Зокрема, зростання якості продемонстрували “Українська правда”, “Ліга”, “Дзеркало тижня” та “Букви”, – наголосили в ІМІ.

Сайт “Цензор” з показником в 94% матеріалів без порушень професійних стандартів зайняв другий рядок рейтингу ІМІ.

Третю позицію розділили сайти “Гордон” і “РБК-Україна”.

Найгірші показники щодо дотримання професійних стандартів продемонстрував сайт “Політека”, на якому лише 20% матеріалів не містили грубих порушень базових стандартів професійної журналістики.

У таких онлайн-медіа, як “Обозреватель”, “112 Україна”, ТСН – 68% матеріалів не містили порушень стандартів.

Згідно з дослідженням ІМІ, дотримання стандарту балансу думок і точок зору дещо покращилося: з 90% у третьому кварталі 2020 року до 93% в четвертому.

Не було зафіксовано порушень цього стандарту на сайтах: “Букви”, “Українська правда”, “Український тиждень”, “Суспільне”.

Найбільше незбалансованих новин виявилося на сайтах “Політека” та “Обозреватель”.

Що стосується стандарту достовірності, то він покращився на 4,5%. В середньому 95,5% матеріалів не містили порушень цього стандарту.

Не було зафіксовано порушень вказаного стандарту на сайтах: “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Ліга”, “Суспільне”, “Інтерфакс-Україна” та “Укрінформ”.

Найчастіше він порушувався на сайті “Політека”.

Крім того, в середньому 91% матеріалів не містили порушень стандарту відокремлення фактів від коментарів.

Не було зафіксовано порушень у цій категорії на сайтах: “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Цензор”, “Укрінформ”, “Український тиждень”, “Інтерфакс-Україна”, “Українська правда”.

Найбільше порушень цього стандарту було зафіксовано на сайтах “Політека”, “Обозреватель”, ТСН і “Страна”.

Варто відзначити, що “Букви” очолювали список найбільш якісних ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів і за результатами попередніх хвиль моніторингу ІМІ.

Моніторинговий аналіз проводився в жовтні 2020 року в 20 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, 112.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Загальна вибірка становила 2000 матеріалів – по 100, взятих поспіль одночасно з кожного сайту, який охоплений моніторингом.