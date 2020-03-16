Команда #Букв закликає українців залишатися вдома під час карантину та вжити усіх запобіжних заходів.

#Букви роблять знижку на рекламу на сайті для бізнеса, який допомогає українцям залишатися вдома.

Було:

новина на сайті – 2 800 грн

публікація у Facebook- 1 400 грн

публікація в Instagram – 840 грн

публікація в Telegram – 560 грн

Прайс тут: https://bykvu.com/ua/mediakit/

Ціна на час карантину:

новина на сайті +публікація у Facebook+публікація в Instagram+публікація в Telegram= 2 500 грн. За все!

Пропозиція діє тільки під час карантину і тільки для бізнесу, послуги якого не потребують від клієнта залишити домівку.

#Букви залюбки популяризували б такі компанії безкоштовно, але наші журналісти завантажені оперативними новинами, та й згадати усі свідомі компанії у нас навряд чи вийшло б.