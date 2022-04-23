Волонтери, які опікуються Чернігівщиною, звернулись до видання #Букви з проханням про допомогу знайти паски для сіл Чернігівщини, зокрема для села Ягідне, історія про яке облетіла всі ЗМІ. І вже сьогодні, 23 квітня, регіон отримав не лише освячені паски, а й додаткову гуманітарну допомогу.

Про це повідомляють #Букви.

Ягідне було окуповано російською армію протягом майже місяця: росіяни зруйнували житлові будинки, транспорт та інфраструктуру міста, місцевих мешканців ще й використовували як живий щит і місяць тримали у підвалі місцевої школи, без їжі та вільного доступу до води. Ба більше, ЗС РФ навіть не дозволяли виносити та ховати тих, хто не дочекався ЗСУ.

#Букви з проханням иготовити паски для сіл Чернігівщини звернулись до героїв свого матеріалу – волонтерів “Хліб українцям”. Хлопці з Волині погодились – та разом з освяченими пасками передали громаді ще й хліба.

Вже сьогодні, 23 квітня люди отримали допомогу й наразі готуються до святкування.