Про це повідомляють #Букви.

Ягідне було окуповано російською армію протягом майже місяця: росіяни зруйнували житлові будинки, транспорт та інфраструктуру міста, місцевих мешканців ще й використовували як живий щит і місяць тримали у підвалі місцевої школи, без їжі та вільного доступу до води. Ба більше, ЗС РФ навіть не дозволяли виносити та ховати тих, хто не дочекався ЗСУ.

#Букви з проханням иготовити паски  для сіл Чернігівщини звернулись до героїв свого матеріалу – волонтерів “Хліб українцям”. Хлопці з Волині погодились – та разом з освяченими пасками передали громаді ще й хліба.

Фото: “Хліб українцям”

Вже сьогодні, 23 квітня люди отримали допомогу й наразі готуються до святкування.

Фото: “Хліб українцям”