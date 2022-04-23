Про це повідомляють #Букви.
Ягідне було окуповано російською армію протягом майже місяця: росіяни зруйнували житлові будинки, транспорт та інфраструктуру міста, місцевих мешканців ще й використовували як живий щит і місяць тримали у підвалі місцевої школи, без їжі та вільного доступу до води. Ба більше, ЗС РФ навіть не дозволяли виносити та ховати тих, хто не дочекався ЗСУ.
#Букви з проханням иготовити паски для сіл Чернігівщини звернулись до героїв свого матеріалу – волонтерів “Хліб українцям”. Хлопці з Волині погодились – та разом з освяченими пасками передали громаді ще й хліба.
Вже сьогодні, 23 квітня люди отримали допомогу й наразі готуються до святкування.
- Нагадаємо, #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих.
- Також #Букви пройшлися місцями проживання росіян і побачили розібрані та знищені автомобілі місцевих жителів, зруйновані та розграбовані будинки та хвостовик від “Смерчу” посеред городу.