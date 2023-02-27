Українська громадська організація “Інститут масової інформації” (ІМІ) допомагає журналістам в умовах широкомасштабного воєнного вторгнення РФ. Сьогодні #Букви отримали від організації павербанк і зарядну станцію.

Інститут масової інформації на прохання редакції #Букв надав каски та бронежилети для наших журналістів. Це відбулося після запиту до директорки організації Оксани Романюк. Також на запит #Букв ІМІ додатково надали зарядну станцію та павербанк.

Для редакцій, які працюють онлайн, Інститут масової інформації надає генератори, зарядні станції та павербанки, аби зробити їхню роботу в умовах постійних вимкнень світла та загрози локдауну більш автономною.

Устаткування дозволить безперебійно продовжувати роботу незалежно від зовнішніх обставин.