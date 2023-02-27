Інститут масової інформації на прохання редакції #Букв надав каски та бронежилети для наших журналістів. Це відбулося після запиту до директорки організації Оксани Романюк. Також на запит #Букв ІМІ додатково надали зарядну станцію та павербанк.
Для редакцій, які працюють онлайн, Інститут масової інформації надає генератори, зарядні станції та павербанки, аби зробити їхню роботу в умовах постійних вимкнень світла та загрози локдауну більш автономною.
Устаткування дозволить безперебійно продовжувати роботу незалежно від зовнішніх обставин.
- Близько 12 тисяч українських та іноземних журналістів отримали акредитацію для висвітлення повномасштабної війни в Україні з 24 лютого 2022 року, 8 із них загинули, 19 зазнали поранень.
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