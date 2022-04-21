У 2020 му році на Замковій горі в Києві з’явився загадковий" моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину "АЛЛО".

Про це повідомляють #Букви.

Першим виданням, яке опублікувало репортаж про моноліт були #Букви. За оперативність і перевірку фактів ритейлер подарував виданню електросамокат.

У квітні цього року Букви передали самокат від “АЛЛО” волонтерам церков Церква ЄХБ “Християнське життя”, м. Біла Церква.

Церква ЄХБ “Примирення”, м. Біла Церква “Дім Євангелія м. Біла Церква”, які його доставили у село Ягідне, Чернігівщини та передали фельдшерці для мобільного пересування.

Ягідне було окуповано російською армію протягом майже місяця.

Окупанти знищили зруйнували та пошкодили житло, транспорт та інфраструктуру. Волонтери при підтримці українців з усієї країни, бізнесу та міжнародних партнерів допомогають місцевим харчовими продуктами, одягом, електрогенераторами, іграшками для дітей та іншими важливими речами для відновлення нормального життя.