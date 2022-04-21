Про це повідомляють #Букви.
Першим виданням, яке опублікувало репортаж про моноліт були #Букви. За оперативність і перевірку фактів ритейлер подарував виданню електросамокат.
У квітні цього року Букви передали самокат від “АЛЛО” волонтерам церков Церква ЄХБ “Християнське життя”, м. Біла Церква.
Церква ЄХБ “Примирення”, м. Біла Церква “Дім Євангелія м. Біла Церква”, які його доставили у село Ягідне, Чернігівщини та передали фельдшерці для мобільного пересування.
Ягідне було окуповано російською армію протягом майже місяця.
Окупанти знищили зруйнували та пошкодили житло, транспорт та інфраструктуру. Волонтери при підтримці українців з усієї країни, бізнесу та міжнародних партнерів допомогають місцевим харчовими продуктами, одягом, електрогенераторами, іграшками для дітей та іншими важливими речами для відновлення нормального життя.
- Що таке російська окупація? Жителі села Ягідне Чернігівської області були свідками цього – вони перебували місяць під гнітом російського “освобождения”. На жаль, не усі вижили. Коли ЗСУ зайшли звільняти територію, росіяни втікали, лишивши усе, що було.
- Що таке російська окупація? Жителі села Ягідне Чернігівської області були свідками цього, але не всі зуміли вижити, щоб розповісти. Вони перетворилися на об’єкт знущань з боку росіян, живий щит, бранців – і лише з приходом Збройних сил України знову відчули, що таке свобода.
- Нагадаємо, #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих.
- Також #Букви пройшлися місцями проживання росіян і побачили розібрані та знищені автомобілі місцевих жителів, зруйновані та розграбовані будинки та хвостовик від “Смерчу” посеред городу.