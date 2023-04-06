Рік тому про захисників Маріуполя дізнався весь світ. Ними захоплювалися союзники та ненавиділи вороги, адже вони вистояли 86 днів сам на сам проти однієї з найбільших армій світу.

“Очі Маріуполя” – це уривки з життя українських військових і їхніх близьких, фото та історії, переписки та дзвінки; малюнки, які присвячували їм кохані та митці з усієї країни, вірші.

У книзі ви знайдете QR-коди з відео із приватних архівів героїв, і зможете разом з ними поблукати руїнами заводу у пошуках їжі, пробігтись по Маріуполю під час обстрілу, послухати спів Катерини Пташки. А приховані фото героїв, які сьогодні перебувають у російському полоні, з’являться на сайті “Очі Маріуполя” щойно вони повернуться додому. Ви зможете видрукувати ці фото і вклеїти у свою книгу.

Авторка книги – Анастасія Дмитрук, відома за віршами “Никогда ми не будем братьями”, “За Харків, Марік, за Ірпінь”; ініціаторка і співкоординаторка світової кампанії #terroRussia, яка відбулася у більше як 60-ти містах, 2022 рік.

Проєкт почався з прохання матері військового, який у той момент перебував в оточенні на «Азовсталі», розказати про нього через сторінки в соцмережах Анастасії. Мати хотіла, щоб про долю її сина дізналося якомога

більше людей. Згодом Анастасія Дмитрук почала отримувати одне за одним аналогічні прохання:

“І тоді я їм пообіцяла, що зроблю все можливе, аби про їхніх дітей дізнався цілий світ. Так народилася ідея проєкту “Очі Маріуполя”.

Обмежуватися тиражем команда не збирається: у планах проєкту — проведення виставок в різних країнах світу на основі зібраних фото- та ілюстративних матеріалів.

Як розповіла #Буквам авторка, у книзі понад сто героїв, останніх з яких команда додавала вже перед самим друком. В міру того, як книга знаходить нових читачів, охочих долучитися до проєкту стає тільки більше. Якщо маєте свою історію, ви можете поділитися нею з Анастасією:

“Ми розуміємо, що Маріуполь мужньо боронили сотні і тисячі захисників. Всіх вмістити в одну книгу неможливо. Тому зараз вже збираю історії для другої частини. Бажаючим, надсилати свої історії сюди”.

Анастасія розповіла, що ця книга — спосіб підтримати сім’ї, які чекають; сім’ї, які втратили своїх захисників у Маріуполі, а також у закупівлі для наших захисників ресурсів для контрнаступу – помсти за усі злочини росіян. Кошти, зібрані з продажів книги, фотовиставок і презентацій будуть скеровані на підсилення бойових підрозділів ЗСУ та на підтримку Асоціації родин захисників Азовсталі.

“За перший місяць передпродажу ми зібрали 250 000 грн для сімей захисників Азовсталі. Також партнер проєкту “Наш формат” передає 300 грн з кожного проданого примірника на «лютий збір» Азову”, – розповіла авторка.

Станом на сьогодні, у російському полоні перебуває близько 2 тисяч захисників Маріуполя, 700 з яких — азовці. “Очі Маріуполя” також є нагадуванням, що ми маємо боротися за них так само віддано і невтомно, як вони боролись за нас.

“Ми всі однаково радіємо поверненню кожного полоненого. Але дуже болить за тих, хто вже 11 місяців у полоні. Болить, що не міняють азовців. Це, мабуть, найпоширеніше і найболючіше питання всіх близьких і родин: «де Азов?». Коли ви відкриєте книгу і почитаєте історію і мотивацію оборонців, відкриєте для себе, що хлопці, подекуди, з 16 років мріяли потрапити в полк, аби гідно захищати Україну. Сьогодні їм 20-24 роки, і вони майже рік у полоні в нелюдських умовах із постійною загрозою розправи (як це було з терактом в Оленівці). Важко уявити який шлях реабілітації у них попереду. Це біль, який об’єднує і болить нестерпно”.

Спротив захисників Маріуполя увійде в історію України як героїчна, та водночас трагічна історія російсько-української війни. Анастасія вірить, що полонені повернуться додому – до тих, хто їх чекає. Але зараз необхідно про них говорити та пам’ятати:

“Ми всі ходимо у кіно на фільми про супергероїв, які перемагають зло. Ця книга — моя спроба показати українцям і світу наших супергероїв, які вистояли 86 днів сам на сам проти абсолютного зла. Вони вистояли і перемогли. Вони кращі з кращих. Світ повинен їх знати. Пам’ятати, шанувати, захоплюватись — наслідувати”.

Придбати книгу можна за посиланням на сайті “Наш Формат”.