Наша країна перебуває на лідерських позиціях у боротьбі за свободу в усьому світі.



Журналісти #Букв документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Музей Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних” — найбільша у світі колекція історій цивільних осіб, які постраждали від російського вторгнення.

З перших днів війни у 2014 році Фонд Ріната Ахметова розгорнув Гуманітарний штаб “Допоможемо”, щоб запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі. Завдяки діяльності штабу врятовано 3,5 млн осіб. Багато з цих людей ділилися з Фондом своїми історіями.

Фонд став носієм тисяч історій мешканців Донбасу та зібрав їх в унікальний онлайн-музей “Голоси Мирних”, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, Музей став літописом трагедій усіх мешканців країни.

Місія Музею – збирати, організовувати та ділитися історіями мирних жителів України для кращого розуміння життя в умовах війни заради кращого майбутнього.

Завдання Музею – бути найбільшим у світі архівом історій Мирних, котрі постраждали внаслідок воєнних дій в Україні. Створити достовірне джерело інформації про життя Мирних в умовах війни. Стати унікальним психотерапевтичним проєктом, який сприятиме психологічному комфорту та ментальному здоров’ю українців, які пережили травму війни – адже їхні історії почує весь світ.

Місія інформаційного партнерства #Букв та онлайн-музею “Голоси Мирних”

Надання інформаційної підтримки постраждалим.

Фіксація та меморіалізація історій життя та загибелі мешканців окупованих Росією українських територій від початку повномасштабного вторгення.

Максимальне інформування світу про трагедію.

Якнайшвидше припинення війни та недопущення подібних трагедій.