Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ), проведеного в другому кварталі 2021 року.

Так, найвищий рівень дотримання стандартів у другому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали шість інтернет-видань: “Букви”, “Суспільне”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Укрінформ” та “Ліга”.

“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 98% у другому кварталі 2021 року. Це на 1,6% вищий показник, ніж у першому кварталі. Свої показники покращили практично всі сайти – лідери моніторингу ІМІ”, – наголошується в результатах дослідження.

Найгірші показники з дотримання професійних стандартів продемонстрував сайт “Політека”, на якому лише 20% матеріалів не містили грубих порушень базових стандартів професійної журналістики (більшість із них були репостами з інших медіа).

Аналіз проводився щодо дотримання трьох стандартів: “Баланс думок і точок зору”, “Достовірність” та “Відокремлення фактів від коментарів”.

Як зазначили в ІМІ, дотримання стандарту балансу думок і точок зору практично не змінилося в порівнянні з попереднім періодом моніторингу.

“Дотримання цього стандарту погіршилося на 0,3% і становить 92,2% в середньому серед усіх досліджуваних медіа”, – сказано в результатах дослідження.

Рівень дотримання стандарту достовірності зріс на 0,6% в порівнянні з попереднім періодом моніторингу і становить 96%.

Не порушували стандарту достовірності інтернет-видання: “Букви”, “Новое время”, “Інтерфакс-Україна”, “Цензор”, “Укрінформ”, “РБК-Україна”, “Ліга” та “Суспільне”.

Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайті “Страна”.

“Українські сайти, які порушують цей стандарт, у своїх матеріалах посилаються на джерела з низьким рівнем достовірності або на неідентифіковані акаунти в соціальних мережах. Трапляються і новини, в яких узагалі джерело інформації не вказується”, – розповіли в ІМІ.

Найбільше зростання серед трьох проаналізованих стандартів зафіксовано щодо стандарту відокремлення фактів від коментарів: на 3% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом (до 92%).

Найнижчий показник дотримання цього стандарту зафіксовано на сайті “Політека”, де понад половину матеріалів (54%) містили порушення вказаного стандарту.

За даними ІМІ, найчастіше цей показник порушується в матеріалах таблоїдного характеру.

Моніторинговий аналіз проводився в травні 2021 року у 18 загальнонаціональних інтернет-медіа: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, interfax.com.ua, suspilne.media, bykvu.com. Загальна вибірка становила 900 матеріалів.