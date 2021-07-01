Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ), проведеного в другому кварталі 2021 року.
Так, найвищий рівень дотримання стандартів у другому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали шість інтернет-видань: “Букви”, “Суспільне”, “Дзеркало тижня”, “Українська правда”, “Укрінформ” та “Ліга”.
“Переважну більшість новин на вказаних ресурсах написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. У середньому дотримання стандартів на цих сайтах становило 98% у другому кварталі 2021 року. Це на 1,6% вищий показник, ніж у першому кварталі. Свої показники покращили практично всі сайти – лідери моніторингу ІМІ”, – наголошується в результатах дослідження.
Найгірші показники з дотримання професійних стандартів продемонстрував сайт “Політека”, на якому лише 20% матеріалів не містили грубих порушень базових стандартів професійної журналістики (більшість із них були репостами з інших медіа).
Аналіз проводився щодо дотримання трьох стандартів: “Баланс думок і точок зору”, “Достовірність” та “Відокремлення фактів від коментарів”.
Як зазначили в ІМІ, дотримання стандарту балансу думок і точок зору практично не змінилося в порівнянні з попереднім періодом моніторингу.
“Дотримання цього стандарту погіршилося на 0,3% і становить 92,2% в середньому серед усіх досліджуваних медіа”, – сказано в результатах дослідження.
Рівень дотримання стандарту достовірності зріс на 0,6% в порівнянні з попереднім періодом моніторингу і становить 96%.
Не порушували стандарту достовірності інтернет-видання: “Букви”, “Новое время”, “Інтерфакс-Україна”, “Цензор”, “Укрінформ”, “РБК-Україна”, “Ліга” та “Суспільне”.
Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайті “Страна”.
“Українські сайти, які порушують цей стандарт, у своїх матеріалах посилаються на джерела з низьким рівнем достовірності або на неідентифіковані акаунти в соціальних мережах. Трапляються і новини, в яких узагалі джерело інформації не вказується”, – розповіли в ІМІ.
Найбільше зростання серед трьох проаналізованих стандартів зафіксовано щодо стандарту відокремлення фактів від коментарів: на 3% в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом (до 92%).
Найнижчий показник дотримання цього стандарту зафіксовано на сайті “Політека”, де понад половину матеріалів (54%) містили порушення вказаного стандарту.
За даними ІМІ, найчастіше цей показник порушується в матеріалах таблоїдного характеру.
Моніторинговий аналіз проводився в травні 2021 року у 18 загальнонаціональних інтернет-медіа: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, interfax.com.ua, suspilne.media, bykvu.com. Загальна вибірка становила 900 матеріалів.
- Станом на початок квітня цього року інтернет-видання “Букви” увійшло до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів.
- У березні повідомлялося, що у виданні “Букви” немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси (за даними моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа). За результатами моніторингу в другому кварталі 2021 року в ІМІ також поінформували, що у виданні “Букви” не виявлено жодного замовного матеріалу.
- У лютому інтернет-видання “Букви” увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається “Білий список”.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.