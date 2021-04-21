Новина перша: “Букви” відмовилися від російськомовної версії сайту.

На нашу думку, на 30-му році незалежності вже досить інвестувати в російськомовний контент.

Усі українці розуміють українську, незалежно від того, якою мовою спілкуються у побуті: російською чи українською.

Тому російськомовна версія сайту “Букв” більше не наповнюється.

Ціна питання

SEO-менеджер “Букв” та головний редактор прогнозують втрату великої кількості трафіку – до 37%. Зокрема, 83 % прямого трафіку та 80-85 % пошукового, з Google.

Це правда. Втратимо. Ми свідомо йдемо на цей крок, щоб мати можливість перенаправити кошти зі створення російськомовного контенту на створення контенту українською та англійською мовами.

Навіщо “Букви” будуть ще й англійською?

Ми, як і ви, вже втомилися від Kiev замість Kyiv. Втомилися читати фейки про Україну в “іноземних інтернетах”.

На нашій великій планеті не всі знають, що за країна Україна.

Запитують: “Це ж не Росія? Чим живе? Чим відома? Не тільки ж Чорнобилем? О! Там президентом обрали коміка”.

Але це тимчасово 🙂

Тільки від нас з вами залежить, що саме світ знатиме про нас. Саме тому “Букви” про Україну будуть англійською.

P. S. Вже можна шукати помилки у перекладі 😉

Новина друга. Два роки поспіль “Букви” фіксували порушення закону чинним президентом України Володимиром Зеленським і продовжують це робити. Відтепер у реальному часі ви можете спостерігати, що саме Зеленський порушує саме зараз – тут: https://bykvu.com/ua/tag/zeporushennja/

S. Обережно, інфографіка точно не сподобається пані Мендель.

Новина третя. “Букви” підключають “Патреон”, щоб наша вимоглива спільнота тепер могла голосувати своїми власними грошима за контент.

Час від часу в коментах у соцмережах ви нам пишете: “What is f*cking! Кляті ліваки! Навіщо мені це?!”

Тепер автори щедрих донатів (наші співінвестори) зможуть долучитися до керування контентом.

Разом з вами ми будемо створювати ще більше якісного україномовного та англомовного медіапродукту: на сайті в новинах та авторських статтях, у фото- та відеорепортажах і, звісно ж, у ваших улюблених соцмережах “Букв”.

Інструкція, як стати патроном “Букв”, тут: https://bykvu.com/ua/bukvy/bukvi-zapuskajut-patreon-jak-pidtrimati-nas-pokrokova-instrukcija/

Що буде із соцмережами?

SММ-спеціалісти продовжать публікувати контент українською; мемів та інфографіки буде ще більше, а НЕ дуже важливі опитування будуть і далі зігрівати коментарі (стікер вогник).

Вашу англійську ми також підтягнемо за допомогою розважального контенту, а ще перевіримо знання англійської мови народними обранцями.

А ще ми працюємо над оновленням нашого YouTube-каналу – тепер там з’явиться розважальний контент, який усі будуть дивитися потай (Быкву, што вы делаете, вы жи сми, помойка!!). З підбором тем ви зможете допомогти у “Патреоні” + можлива опція “Запитання до нардепа”.

Follow Bukvy and have fun 🙂