Про це свідчать дані “Звіту з моніторингу дотримання профстандартів в онлайн-медіа”, який опублікував Інститут масової інформації.

“Букви” зайняли першу позицію разом із виданнями: “Дзеркало тижня”, “Український тиждень”, “Ліга”, “Укрінформ”, “Суспільне”.

У звіті зазначається, що 98,5 % матеріалів, опублікованих на “Буквах” і ще п’яти вищезазначених ресурсах, не містили порушень професійних стандартів журналістики.

“Відразу шість сайтів посіли першу позицію за рівнем дотримання професійних стандартів. На цих ресурсах він становив 98,5 %. На ресурсах-лідерах журналісти та редактори надзвичайно ретельно ставляться до джерел інформації та не дозволяють собі оціночних суджень у новинних матеріалах. Окремо зазначимо, до моніторингу ІМІ увійшло два нових сайти – “Букви” та сайт Суспільного мовника. Обидва сайти отримали перше місце в рейтингу за рівнем дотримання професійних стандартів”, – наголошується в звіті.

Друге місце за рівнем дотримання професійних стандартів посіло видання “Українська правда”. Згідно зі звітом, на цьому ресурсі 97,5 % матеріалів не містили порушень.

Третє місце – у сайту “РБК-Україна” (94,5 % матеріалів не містили порушень).

На четвертій позиції – сайти “Цензор” та “Гордон” (94 % матеріалів без порушень).

Сайт “НВ” зайняв п’яту позицію з показником 89,5 % матеріалів, написаних без порушень. У той же час “Інтерфакс-Україна” – на шостій позиції (з показником 88 % матеріалів, написаних без порушень).

Водночас найгіршими сайтами за рівнем дотримання профстандартів, згідно зі звітом, визнані “Страна” (всього 68 % матеріалів без порушень) і “Знай.юа”, де тільки 16 % матеріалів написані без порушень (як відзначили в ІМІ, “переважна більшість матеріалів на цьому порталі не має стосунку до професійної журналістики”).

Як показало дослідження ІМІ, в українських онлайн-медіа найчастіше порушується професійний журналістський стандарт відокремлення фактів від коментарів. У середньому цей стандарт був дотриманий в 91 % матеріалів.

Даний стандарт найчастіше порушувався на сайтах: “Знай.юа” (в 75 % загальної кількості матеріалів), “Страна” (в 25 %), “Обозреватель” (в 18 %). Не було зафіксовано порушень стандарту відокремлення фактів від коментарів на сайтах “Укрінформ” та “Український тиждень”.

На другому місці – порушення стандарту достовірності (він був дотриманий у 94,5 % загальної кількості матеріалів). Найбільше порушень цього стандарту було виявлено на сайті “Обозреватель” (в 12,5 % загальної кількості новин), а також на сайтах “Сегодня” і “Страна” (на рівні 12 %).

Найвищий рівень достовірності зафіксовано на сайтах “Букви”, “Укрінформ” і на сайті “Суспільного”.

Як наголосили в ІМІ, найкраще в онлайн-медіа дотримуються стандарту балансу думок / точок зору (в 97 % загальної кількості матеріалів).

Найбільше незбалансованих новин зафіксовано на сайті видання “Страна”.

Не зафіксовано новин із порушенням стандарту балансу на сайтах “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Український тиждень”, “Ліга”, “Суспільне”.

“Порушення цього стандарту найчастіше фіксується в новинах з ознаками замовлення, оскільки такі новини є однобокими”, – сказано в звіті.

Моніторинговий аналіз проводився в квітні 2020 року на 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media. Загальна вибірка склала 1900 матеріалів (по 100 матеріалів, взятих поспіль одночасно з кожного сайту, який був охоплений моніторингом).