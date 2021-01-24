Відповідна інформація була оприлюднена на спільному брифінгу начальника слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолія Буліча, а також в.о. начальника відділу Офісу генпрокурора Андрія Лисокобилки.

На брифінгу було підтверджено, що замах готувався саме на Наумова (раніше прізвище в СБУ не озвучували).

Спецоперація із затримання одного з організаторів замовного вбивства (теж співробітника СБУ) була проведена 22 січня. Ім’я затриманого на брифінгу не назвали, проте раніше повідомлялося, що це співробітник управління із боротьби з тероризмом СБУ (“Альфа”) – полковник Андрій Расюк.

“Затримано співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку до замовного вбивства іншого співробітника СБУ – співробітника Головного управління внутрішньої безпеки Наумова Андрія Олеговича”, – заявив на брифінгу Анатолій Буліч.

За його словами, збір даних здійснювався “протягом тривалого часу”.

За даними СБУ, йдеться про змову декількох осіб з метою вбивства Наумова. За замах пропонувалася винагорода в розмірі 50 тисяч доларів.

“Мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений чіткий план скоєння злочину. Організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину 50 тисяч доларів. Вчора СБУ затримала одного з організаторів під час передачі частини коштів”, – зазначив Буліч.

Він запевнив, що інцидент “не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а попередженням скоєння особливо тяжкого злочину”, і “мова не йде про переділ якихось ефемерних сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ”.

Буліч додав, що також не відповідають дійсності чутки про те, що нібито хтось втік у наручниках з місця затримання.

Представник Офісу генпрокурора, в свою чергу, повідомив, що затриманому оголошено про підозру за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 і ст. 348 Кримінального кодексу України (“Підготовка до вчинення замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків”). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічного позбавлення волі.

У суботу, 23 січня, Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід підозрюваному – утримання під вартою без можливості внесення застави.

Мотив підготовки вбивства “зараз встановлюється”.

На запитання ЗМІ, чи причетний до підготовки вбивства колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, представник спецслужби повідомив, що про підозру зазначеній особі поки не повідомлялося.

“Ця особа не є наразі підозрюваним у кримінальному провадженні. Але зараз встановлюються всі особи, які скоїли цей злочин. Найближчим часом всі особи будуть ідентифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято щодо кожного… Зазначеній особі (Нескоромному, – ред.) про підозру не повідомлялося. Тому оголосити його в розшук зараз неможливо”, – розповів представник СБУ Буліч.