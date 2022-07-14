Про це повідомив голова комісії Ерік Месе в інтерв’ю для німецького суспільного мовника “ARD”.
За його словами, ООН має перевірити усі ймовірні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також встановити винних і внести рекомендації щодо їхнього притягнення до відповідальності.
Він пояснив, що для ООН, як для “незалежної та неупередженої організації, звичайно, було б вигідно, якби ми знали версію всіх сторін конфлікту, додавши, що їм досі не вдалося почати діалог з представниками РФ.
Втім, комісія вже контактує із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі та українською прокуратурою.
Фінальний звіт вони планують представити на Раді з прав людини у березні 2023 року.
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- Також міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн впевнений, що розслідування військових злочинів в Україні триватиме багато років.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.
- Інформаційна система “Книга катів українського народу” розпочала свою роботу. Вона містить у собі збірку перевірених даних російських військовослужбовців, які чинили та продовжують вчиняти злочини на території України.