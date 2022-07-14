Слідча комісія ООН щодо воєнних злочинів в Україні хочу контактувати з російською владою задля розуміння версій всіх сторін конфлікту.

Про це повідомив голова комісії Ерік Месе в інтерв’ю для німецького суспільного мовника “ARD”.

За його словами, ООН має перевірити усі ймовірні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також встановити винних і внести рекомендації щодо їхнього притягнення до відповідальності.

Він пояснив, що для ООН, як для “незалежної та неупередженої організації, звичайно, було б вигідно, якби ми знали версію всіх сторін конфлікту, додавши, що їм досі не вдалося почати діалог з представниками РФ.

Втім, комісія вже контактує із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі та українською прокуратурою.

Фінальний звіт вони планують представити на Раді з прав людини у березні 2023 року.