Про це повідомила пресслужба Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”.
В четвер, 23 вересня, в “Охматдит” доставили п’ятирічну дівчинку з Львівщини.
“У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС III ступеня. Легені дитини уражені на 80%. Дихати їй допомагає зараз апарат ШВЛ”, – повідомили в лікарні.
За словами лікарів, спершу за симптомами хвороба була схожа на простуду: кашель, нежить. Однак за три дні симптоми стрімко посилювалися, дівчинку повезли до лікарні.
На той час у COVID-відділені лікарні лікували ще 12 дітей.
У понеділок, 27 вересня, в лікарні повідомили, що п’ятирічна дівчинка з важкою полісегментарною пневмонією одужує, її зняли з апарата штучної вентиляції легень.
“Зранку екстубували (зняли з ШВЛ — ред.) дівчинку, вона може сама дихати, аналізи покращуються і ми сподіваємося на перемогу над COVID-19”, – зазначила завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова.
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