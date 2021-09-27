У львівській лікарні від COVID-19 почала одужувати 5-річна дівчинка, яка була доставлена з двобічною пневмонією та ураженням легень на 80%.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”.

В четвер, 23 вересня, в “Охматдит” доставили п’ятирічну дівчинку з Львівщини.

“У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС III ступеня. Легені дитини уражені на 80%. Дихати їй допомагає зараз апарат ШВЛ”, – повідомили в лікарні.

За словами лікарів, спершу за симптомами хвороба була схожа на простуду: кашель, нежить. Однак за три дні симптоми стрімко посилювалися, дівчинку повезли до лікарні.

На той час у COVID-відділені лікарні лікували ще 12 дітей.

У понеділок, 27 вересня, в лікарні повідомили, що п’ятирічна дівчинка з важкою полісегментарною пневмонією одужує, її зняли з апарата штучної вентиляції легень.