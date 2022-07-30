П'ятий Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів України створити спеціальну слідчу групу – за прикладом розслідування трагедії малазійського літака MH17. На його думку, катування та вбивство полонених оборонців "Азовсталі" росіянами має бути розслідувано міжнародним судом.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко заявив, що захисники “підступним терористичним актом були знищені нелюдями”. На думку лідера “Європейської Солідарності”, чи це зробили ПВК “Вагнер”, чи ФСБ, чи ГРУ – в будь-якому разі, країна-агресор:” Вже встановлені та зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ”, – сказав Порошенко.

Він закликав країни G7, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги, де за ґратами має опинитися президент РФ Володимир Путін.