Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко заявив, що захисники “підступним терористичним актом були знищені нелюдями”. На думку лідера “Європейської Солідарності”, чи це зробили ПВК “Вагнер”, чи ФСБ, чи ГРУ – в будь-якому разі, країна-агресор:” Вже встановлені та зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ”, – сказав Порошенко.
Він закликав країни G7, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги, де за ґратами має опинитися президент РФ Володимир Путін.
” Так само як я це зробив у 2014 році під час терористичної атаки на літак MH17, ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу, і до кінця цього року буде винесений вирок росіянам-терористам”, – нагадав п’ятий Президент України.
- Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.