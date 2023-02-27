До воєнної екшн-драми "Мирний-21" презентували кліп "Правда", де виконавцями є "Бумбокс" та Сергій Жадан. У кінострічці, кадри якої використали для кліпу, розповідається, як у 2014 році російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради України.

Відеороботу опублікували на YouTube-каналі FILM.UA Group.

Фільм Ахтема Сеітаблаєва “Мирний-21” вийшов у прокат 22 лютого. У ньому розповідається про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення в Луганську область. За сюжетом, бійці луганського прикордонного загону не стали на бік росіян. Попри перевагу ворога за кількістю особового складу та військовою технікою – українці дали їм відсіч.

Назву кінострічки обрали не випадково – Мирний-21 є адресою кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Сьогодні творці презентували кліп на OST “Правда”. Пісню створили Андрій Хливнюк (“Бумбокс”), який написав приспів, Сергій Жадан – автор куплетів, та Усеін Бекіров, який створив аранжування до пісні.



“Приспів написав під враженням від куплетів Жадана. Це пісня про людей, на яких тримається наш драний і шкутильгаючий світ”, – поділився Андрій Хливнюк.



У кліпі використали кадри з фільму, які перегукуються з ідеєю та змістом пісні.

“Бо той капітан – щирість. Той капітан – радість. Той капітан – вірність. Той капітан – правда, правда, правда”, – йдеться у приспіві.

У пісні називають період, коли тільки розпочалася російська агресія на сході України, “ранньою порою безнадійно впертих” та “дивною порою відчайдушно сміливих”.

“У небі зимовому, ніби в лікарні, живуть відвертості і тривоги. Дивна пора відчайдушно сміливих. Довгі часи голосних і тихих”, – констатують рядки пісні.