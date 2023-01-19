19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо рішення передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Про це інформує “Укрінформ”.

Водночас, після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та 3 партії правлячої коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя — це танки”, — акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від правлячої СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.

20 січня міністри оборони країн-союзниць України обговорять подальшу військову допомогу Києву на американській авіабазі Рамштайн у ФРН.

Раніше стало відомо, що німецька військова промисловість готується постачити в Україну понад сотню танків. Окрім Leopard 1 і 2, британська модель Challenger-1 також може бути відремонтована та передана Києву.

Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.

Згодом, про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.

Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.

У Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Leopard 1 — основний бойовий танк, був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині. Взятий на озброєння у 1965 р. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєголовки HEAT знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневреності машини. На середину 60-х років Leopard 1 мав найкращу у своєму класі 105-мм британську нарізну гармату з довжиною ствола у 52 калібри.