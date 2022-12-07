Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Вже поставили 17 мостоукладальних систем. Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро”, – заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Крім того, Крістіне Ламбрехт обговорила зі своїми колегами подальшу підтримку України, особливо з огляду на зимовий період.

За її словами, Німеччина спільно зі своїми партнерами підтримує Збройні сили України, зокрема, шляхом посилення артилерії. Відтак, українські військовослужбовці вже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з комплектами запасних частин та боєприпасів.

Крім того, у Генштабі розповіли, що для посилення протиповітряної оборони Німеччина передала Україні систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї. Окрім цього, комплекси боротьби з безпілотниками. Разом із зенітними САУ Gepard ця техніка допомагає зробити небо над Україною безпечнішим.