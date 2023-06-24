Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що внутрішнє російське протистояння між ватажком так званої ПВК "Вагнер" Пригожиним з військово-політичним керівництвом держави агресорки є ознакою краху путінського режиму

Джерело: ГУР МОУ з посиланням на заяву Андрія Юсова.

“Насамперед треба розуміти, що йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України”, – підкреслив представник української воєнної розвідки.

А також додав, що Україна продовжує стежити за подальшим розвитком ситуації на Росії.

Нагадаємо, що напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ й Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.